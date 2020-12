María Pombo poco antes de convertirse en madre por primera vez, ha hecho frente a la muerte de su abuelo Luis, a quien estaba muy unida.

Para que María Pombo y su marido, Pablo Castellano, puedan abrazar por primera vez a su pequeño quedan tan solo unas semanas. La influencer ha tenido que hacer frente a varios contratiempos durante su embarazo, sin embargo, ningún batacazo del calibre que ella misma acaba de anunciar. También lo ha hecho su hermana, Marta Pombo, quien ha compartido una fotografía junto a su abuelo Luis, quien acaba de fallecer y a quien le han querido dedicar unas preciosas palabras a través de una storie. «Lucerito, lucerito tan blanco como la nieve, vete con tu pastorcillo, no venga el lobo y te lleve. Luna de plata bonita, luna de dulce brillar. Dame tu luz tan bonita que he perdido una ovejita y la tengo que encontrar. El abuelo Luis«, ha escrito en un post. «Lucerito lucerito. Te vamos a echar de menos abuelo. Deberíais de ser eternos», continúa la joven.

Si bien se desconoce el motivo de su fallecimiento, lo cierto es que golpe ha provocado una enorme tristeza en los seres queridos de Luis. Han sido muchos los que han querido brindar su apoyo y mandar mensajes de ánimo a la familia Pombo, tal y como se puede leer en la última publicación de María Pombo. «Os quiero mucho», «Ánimo», «Cuanto lo siento», o «Te mando un abrazo enorme» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Pombo (@mpombor)

Será en tan solo unas semanas cuando llegue al mundo Martín, el primer hijo en común de esta pareja tan exitosa. No obstante, la muerte de su abuelo ha provocado que no pueda conocer a su bisnieto, siendo este uno de los peores momentos de su vida. Y es que, a pesar de que son muchos los planos que sí que sonríen a la empresaria, este no ha sido su mejor año en lo que a salud se refiere. Fue hace tan solo unos meses cuando ella misma explicó a sus seguidores que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, la misma enfermedad que padece su madre. Aunque entonces aseguró haber sentido miedo, su actitud fue positiva y se convirtió en un ejemplo para muchos de sus followers, quien ven en ella un modelo a seguir.

A pesar de que apenas se han conocido detalles de la muerte del abuelo de María Pombo, lo que nadie duda es que están haciendo frente a una época muy amarga. Pronto darán la bienvenida al pequeño y este será un motivo más que de peso para volver a sonreír junto a los suyos. «Qué ganas de tenerte aquí», escribió la joven influencer hace tan solo unos días, demostrando que tanto ella como su marido están deseosos de que Martín por fin nazca.