En febrero se conoció la ruptura de Marta Castro y Fonsi Nieto. Pues bien, cuatro meses después de aquello el piloto ha sido visto junto a otra mujer surcando los mares, pero ¿quién es ella? La mujer con la que ha encontrado de nuevo el amor es Maider Barthe, una periodista de 37 años, de origen barcelonés y que, a su vez, es hija de Pedro Barthe, exdirector general de Deportes de Televisión Española. Ambos comparten su pasión por el motociclismo, de hecho, para ella es su profesión, pues desde hace seis años es jefa de prensa del equipo Yamaha.

Las imágenes que este miércoles han visto la luz muestran a Fonsi muy ilusionado y con una complicidad muy especial con su nueva chica. Tumbado sobre ella mientras toman el sol, bromeando, haciéndose selfies o dándose chapuzones son solo algunos de los momentos que reflejan que lo suyo marcha viento en popa. En Ibiza, el que es su paraíso y con la mejor de las compañías, el deportista demuestra que vuelve a confiar en el amor una vez más.

Las fotos publicadas en Hola revelan que a Fonsi Nieto le va de maravilla en el amor junto a esta chica rubia. Actualmente es jefa de prensa de Fabio Quartararo, a quien le gestiona la comunicación tras convertirse en Campeón del Mundo y se declara una culé acérrima, por lo que suele acudir al Camp Nou siempre que puede. Una joven rubia con lo que tiene muchas cosas en común y que le aporta gran felicidad a Fonsi Nieto, quien se ha tomado estos primeros meses sin Marta con calma. El primer verano en común como pareja nos descubre que, además de llevarse a las mil maravillas, los dos tienen una figura espectacular. Fonsi es amante del deporte y desde hace tiempo procura cuidarse y Maider además terminó hace unos meses un posgrado en Nutrición Deportiva que probablemente combine con ejercicio.

Su anterior pareja, Marta Castro

Fue en el año 2017 cuando Fonsi Nieto y Marta Castro contrajeron matrimonio, siendo cinco años después cuando han puesto fin a su historia de amor con un hijo en común. Los dos aseguran tener buena sintonía, a pesar de su ruptura, de hecho convivieron juntos un tiempo tras decidir que su vida tomaba diferentes caminos. Ella, por cierto, ha estado estos días disfrutando también de la isla pitiusa, lo que se desconoce es si habrán o no coincidido. Acompañada de Laura Matamoros y otras influencers hicieron un viaje de trabajo en el que no dejaron de reír y realizar actividades, no obstante, se desconoce si ella ya era conocedora de que su ex había rehecho su vida.