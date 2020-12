Fonsi Nieto está redescubriendo las mieles de tener un bebé recién nacido en casa y es que al hablar de su hijo Hugo la ilusión es evidente en su rostro. Lo mismo sucede con Marta Castro, su pareja, con la que ha charlado con los reporteros de ‘Europa Press’ para confesar cómo la llegada de su hijo ha sido un alivio para toda la familia. Para los seres queridos de Fonsi Nieto, el 2020 ha sido especialmente duro, demasiadas pérdidas y, además, la crisis del coronavirus que nos ha dejado a todos con el pie trastocado. Ahora bien, gracias a su pequeño príncipe ha descubierto que la vida siempre merece la pena y ha hablado maravillas de su segundo hijo, de quien asegura que les “ha dado la vida”.

Vídeo: Europa Press

Pero Fonsi Nieto no solo habla maravillas de su hijo, algo que puede entrar dentro de lo normal, sino que también tiene palabras amables hacia Alba Carrillo, su expareja y madre de su primer hijo, Lucas. Con la modelo no siempre ha reinado la paz y han sido más sonados sus años de batallas que las temporadas en las que la tensa calma establecía la relación entre ambos. Ahora parece que la tranquilidad ha llegado a sus vidas y que Alba Carrillo no está poniendo impedimentos para que puedan disfrutar de su bebé. Vea el vídeo para conocer cómo habla el piloto de su vástago y de su expareja. También para comprobar cómo Marta Castro describe a Fonsi Nieto como padre: ¿se las apaña? ¡Dale al play!