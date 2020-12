Tras prestar declaración ante un juez, la Fiscalía pide 12 años de cárcel para el bailarín.

Malas noticias para Rafael Amargo. Dos días después de ser detenido por la policía por supuesto tráfico de drogas y organización criminal, y tras prestar declaración a las autoridades, se ha sabido que la Fiscalía pide 12 años de prisión sin fianza para el bailarín.

Este jueves, el granadino ha declarado ante un juez. Tras ofrecer su testimonio, la Fiscalía ha pedido prisión por pertenencia a banda criminal y tráfico de estupefacientes. Y es que en los domicilios registrados en la operación ‘Corax’ se encontraron importantes alijos, así como material para dosificar y distribuir sustancias ilegales. En su defensa, Amargo ha dicho que la droga que había en su vivienda no estaba destinada a la venta, sino que eran de uso personal. Según ha contado, compraba droga para almacenarla y tener reservas en la pandemia.

El jueves a las 11 y media de la mañana, el granadino salía de los calabozos de una comisaría en el centro de Madrid en dirección a los Juzgados de Plaza de Castilla. Allí ha declarado ante el juez y ha responder a sus preguntas. Preguntas como si los pisos que han sido registrados eran puntos de venta de droga en la capital, tal y como sospechan los responsables de la operación de la Policía Nacional.

Este jueves, Belén Esteban ha revelado en ‘Sálvame’ que el artista le pidió dinero prestado. «A mí una vez me pidió dinero, yo se lo di y él me lo devolvió», ha relatado. Sin desvelar la cantidad exacta que le prestó, la colaboradora ha destacado que el artista no le dio problemas. Hace mucho que tiempo que no se ven, así que ya no sabe cómo está, «pero tengo que ser justa con él porque él me devolvió dinero», ha añadido.

Este jueves, los padres de Rafael Amargo se han mostrado muy nerviosos al encontrarse con las cámaras de televisión. El padre del artista, visiblemente alterado, llega a increpar a los reporteros que le hacían preguntas sobre la detención de su hijo: «Sé que estáis haciendo vuestro trabajo, pero os equivocáis con los que decís», contestaba. Según han revelado a SEMANA fuentes cercanas a la familia, los progenitores del bailarín están viviendo horas de angustia. Están muy preocupados por su hijo, que ya lleva dos días privado de su libertad.