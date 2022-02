Rocío Flores sigue estando en el foco de la noticia. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha protagonizado una polémica después de que se haya revelado uno de los audios que le manda a la joven su representante, Agustín Etienne. ‘Socialité’ ha contado este pasado domingo que en este audio, Agustín le dice a la hija de Antonio David Flores qué decir exactamente y cómo comportarse cuando está ante las cámaras de su programa.

Después de las últimas declaraciones que hizo Rocío Flores en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, ahora se conoce que algunas de las frases que dijo no fueron cosecha propia, sino que fueron obra de las indicaciones de su representante. «El día que yo hable se cae España», dijo Rocío Flores hace unos días. Esta frase se la dijo Agustín. Tanto es así que en el audio, este le pide dejar un «cebo para lo nuestro».

Agustín Etienne ponía en sobre aviso a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, diciéndole que si le preguntaban por todas las polémicas, dijera que «en 40 minutos no puedo contarte toda mi vida». Además, hacía un apunto sobre que su madre había hablado todo lo que quería en una docuserie que tardó un año y pico en grabarse y que estaba más que editada».

Agustín Etienne podría tener organizado un plan para Rocío Flores

Parece que Agustín Etienne tiene un plan para que su representada tenga mejor imagen y podría estar preparando todo el terreno para que le ofrezcan a Rocío Flores una docuserie, como la que ha hecho su madre. No sabemos si ahora, después de que se revele este plan, la cadena estaría dispuesta a ofrecerle a la joven un formato como este.

Rocío Carrasco volvía a hablar de su hija después de que esta reapareciera en su programa, donde acusó a Fidel Albiac de ser el «maestro de orquesta» de su madre. Además, la joven insistía en que España no estaba preparada para el día en el que ella contara sus vivencias junto a su madre y su pareja. La hija de Rocío Jurado insiste en que puede contar su historia, algo que está contado y redactado en una denuncia registrada en el cuartel de la Guardia Civil. «Sus vivencias ya están contadas y se suponían que era lo peor del mundo y por eso me denunciaba a mí. Sus vivencias están reflejadas en un atestado de la Guardia Civil cuando me denunció falsamente. Sus vivencias están reflejadas en varios informes psicosociales que la condenan. Si las quiere volver a contar que saque los tres informes sin ningún tipo de problema. No le va a hacer falta mucho más tiempo, son tres papales»

Rocío Flores se sorprende por ¿su cambio de actitud?

Vídeo: Europa Press.

En una de sus últimas reapariciones, la joven deja claro que no va a decir nada, una tendencia que lleva siguiendo desde hace meses. Sin embargo, escucha con atención a la reportera, que en un momento dado le hace saber que sus compañeros de trabajo están sorprendidos por el cambio de actitud que ha experimentado Rocío Flores en los últimos meses. Su reacción la mostramos en el vídeo anterior. Y es que la joven se muestra de lo más sorprendida y pide los nombres de los compañeros que han dicho algo así.

