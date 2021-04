Fidel Albiac ha explicado frente a los periodistas cómo se encuentran él y Rocío Carrasco. Tras la sorpresa a su pareja, se le ha podido ver muy relajado.

Rocío Carrasco concedió hace cinco días su entrevista más difícil. La hija de Rocío Jurado habló largo y tendido sobre el motivo por el que no mantiene relación alguna con su hija, Rocío Flores. A pesar de que la joven de 25 años le tendió la mano públicamente hace tan solo unos días, ella asegura no estar preparada para volver a tener contacto. Todavía no, un duro mazazo tras el que Rocío Flores no se ha pronunciado. Quien sí ha explicado cómo se encuentra es Fidel Albiac, que ha reaparecido frente a las cámaras y no ha podido evitar ser preguntado por cómo están él y Rocío después de este parón en la docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Mientras que llevaba a cabo sus quehaceres diarios, el sevillano ha explicado que están bien, lo que sin duda tranquiliza a los seguidores del programa.

Vídeo: Europa Press

Cabe señalar que en las últimas horas el programa ha acaparado todas las miradas, pues corre peligro su emisión. Así lo manifestaba el propio Diego Arrabal en las últimas horas, que desvelaba la existencia de movimientos judiciales que podrían frenar su continuidad en Mediaset. «Peligran más que nunca estos capítulos. Hay movimientos judiciales que así lo avalan. Rocío Flores está tremendamente mal, muy mal, creo que esto no es un juego«, espetaba el paparazzi en el programa de Emma García. El malagueño no concibe que para contar su relato sacrifique a su hija, pero este solo es uno de los escollos que se puede encontrar Rocíito en su camino. Lo demuestra que en las últimas horas esté sonando con fuerza la petición de Change.org en la que se pide que se retire este espacio televisivo, una plataforma que ha adquirido ya más de 14.000 firmas de las 15.000 previstas.

A pesar de que Rocíito quería haberse explicado mejor y abarcar más puntos en su encuentro en directo, los espectadores una vez más la apoyaron tras su relato. Al igual que su pareja, Fidel Albiac, que la sorprendió desde la casa que ambos comparten a las afueras de Madrid. La pareja de Rocíito quiso tener un detalle con ella en pleno directo, dejando boquiabierta a la hija de ‘La más grande’, ya que hasta donde ella sabía él se encontraba en casa como un espectador más del programa. El sevillano entró desde la casa que ambos comparten, lo que nos permitió adentrarnos en un hogar en el que destacan las luces led indirectas situadas en el techo, así como una enorme planta. Fidel apareció sentado en su sofá, con ropa cómoda y mostrando parte del mobiliario de esta estancia que enseñó durante unos minutos. A pesar de que solo dejó ver una parte de la vivienda, lo cierto es que uno de sus verdaderos atractivos está en la zona exterior, ya que tiene 2.000 metros cuadrados, gimnasio, piscina o una enorme vivienda, características por las que Rocío y su marido no se alejan de su refugio.