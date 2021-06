Fernando Tejero, cabreado, responde a los rumores de que sale con el marido de María Pombo, Pablo Castellano

La amistad entre Fernando Tejero y Pablo Castellano, marido de María Pombo, ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos. El actor se ha quejado de que no puede tener amigos y es que siempre que se le ve paseando con un chico se le adjudica una nueva conquista, sin reparar tan siquiera en el detalle de que sus acompañantes no son siempre homosexuales. Así lo ha vuelto a dejar claro, después de que se especulase con que su relación fuese algo más que amistad, algo que le ha preocupado mucho, no tanto por él mismo, que ya está acostumbrado a este tipo de dimes y diretes, sino más por su amigo, quien tiene una familia con la popular influencer y no desea que la estabilidad de su matrimonio se vea afectada por este tipo de rumores.

Fernando Tejero se ha dejado ver en infinidad de ocasiones acompañado de Pablo Castellano, despertando en algunos medios rumores sobre el vínculo que les une. Así, le hemos visto compartiendo ocio en las gradas del Madrid Open de Tenis en diversas ocasiones, tomándose cañitas en terrazas de restaurantes o haciéndose visitas en sus respectivas casas. Pero, como quiere dejar bien claro Fernando Tejero, de ahí a que hayan decidido dar un paso más en su amistad, nada: “Pablo es amigo mío de toda la vida y lo sigue siendo. La semana pasada estuve en su casa con María Pombo y el niño”, asegura el actor, que quiere zanjar con este tipo de especulaciones que podrían malinterpretar su relación.

Y es que Fernando Tejero tiene claro que estos rumores no solo no son ciertos, sino que encierran un mensaje que aleja la normalidad en cuestiones de sexualidad: “Es una amistad maravillosa. Insisto que me parece lamentable ese titular que en el siglo en el que estamos se especule una relación entre dos hombres. Nos hemos reído muchísimo, yo me preocupé más por él. Yo soy homosexual y me parece lamentable no poder tener amigos heterosexuales y me parece terrible que se haga eso. Me preocupé por mi amigo y porque sigan pasando en este país estas cosas tan asquerosas”, denuncia el actor, molesto, porque se pone la atención en la sexualidad de las personas tan solo por quién comparte sus momentos de ocio. Vea el vídeo que abre esta noticia para escucharle hablar sobre el tema, en el que también habla sobre su situación actual, soltero, pero ¿en busca del amor? ¡Dale al play!