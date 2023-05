Fernando Alonso y Melissa Jiménez, ¿nueva pareja sorpresa?: la foto que ha hecho saltar las alarmas

Fue el pasado mes cuando Fernando Alonso anunció su ruptura con la periodista austriaca Andrea Schlager cuando estaban a punto de cumplir su primer año como pareja. Sin embargo, el piloto de Fórmula 1 podría haber encontrado de nuevo la ilusión al lado de una comunicadora, en este caso española. ¿Quién sería la afortunada? Melissa Jiménez, la ex de Marc Bartra. A través de las redes sociales ha corrido como la pólvora la imagen del deportista con un seguidor en la que se "colaba" por detrás la comunicadora junto a su hija, Gala, fruto de su anterior relación con el futbolista.

💥 Fotografía de Fernando Alonso en el Instituto Oceanográfico de Mónaco. 👀 La persona que aparece al fondo parece ser Melissa Jiménez, reportera de DAZN... #F1 pic.twitter.com/AI32fTODUr — Fórmula Directa ( @FormulaDirecta) May 19, 2023

Una imagen captada durante una visita en el Instituto Oceanográfico de Mónaco, en la ciudad monegasca.Un detalle que no ha pasado desapercibido entre los seguidores del asturiano. Y es que tal y como señalan en el anterior tuit y se puede ver de manera muy clara, la persona que está detrás subiendo las escaleras y muy pendiente del piloto de Fórmula 1 es Melissa Jiménez. De momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido este romance que promete dar mucho que hablar. Actualmente, la periodista está cubriendo el Mundial de Fórmula 1 en la plataforma de DAZN, por lo que no sería de extrañar que entre circuito y circuito hayan saltado las chispas entre los dos ahora que ambos están solteros.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso están solteros: sus últimos romances

Fue en enero de 2022 cuando se conoció la noticia de que Melissa Jiménez y Marc Bartra ponían punto y final a su matrimonio tras 8 años juntos y tres hijos en común. Tras esta separación amistosa, la periodista volvió al trabajo a tiempo completo, fichando por la plataforma de pago para cubrir la Fórmula 1. Desde entonces, a la reportera se le relacionó con el también presentador Dani Martínez. Por su parte, Alonso puso punto y final a su breve noviazgo con Andrea Schlager tras romper anteriormente su relación con Linda Morselli, ex de Valentino Rossi.

Durante las últimas semanas, al asturiano se le había relacionado con Taylor Swift. También fue en la red del pajarito donde se percataron de algunas pistas que podrían indicar que habían comenzado una relación. Un romance que el propio Fernando Alonso alimentó compartiendo un vídeo en Tik Tok en el que aparecía guiñándole el ojo a la cámara mientras que sonaba un tema de la cantante de 'Shake It Off'. Incluso se enfrentó a las preguntas de la prensa en las que se le preguntó por esta posible relación: "No tengo nada que decir", aseguró haciendo alarde de la discreción que le ha caracterizado durante todos estos años.

Ahora, habrá que esperar para saber si esta fotografía es algo casual y puntual y tan solo se trata de algunos rumores o, por el contrario, Melissa Jiménez y Fernando Alonso habrían dado rienda suelta a su amor y habrían comenzado una relación. Lo que sí es cierto es que cada vez son más las pistas que unen al asturiano y a la periodista.