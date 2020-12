La colaboradora de ‘Sálvame’ ha hecho público otro posado en bañador presumiendo de trasero después de que el primero provocara muchas críticas.

Anabel Pantoja está harta y cansada. La colaboradora de ‘Sálvame’ es muy activa en Instagram, donde cuenta con más de 1,3 millones de seguidores. A ellos le cuenta cada día su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta. Esto no solo le ha llevado a tener un séquito de fans incondicionales que la apoyan y le hacen saber lo increíble y divertida que es, sino que además, ha hecho que un reducido grupo de ‘haters’ le hagan muchas críticas a través de sus publicaciones.

La sobrina de Isabel Pantoja lleva mucho tiempo liando con duros mensajes que la critican por su físico. Aunque se ha mostrado siempre bastante fuerte y ha asegurado en más de una ocasión que no le afectan, lo cierto es que de vez en cuando hace públicas estas críticas con el objetivo de que sus seguidores sepan a qué se tiene que enfrentar cada día.

Pues ha vuelto a pasar. Anabel Pantoja compartía hace unas horas varios Stories de un día más en la rehabilitación de su peroné, que tuvo que intervenirse hace unos meses tras rompérselo en un accidente de surf en Canarias. Desde hace unos días aprovecha las buenas temperaturas de la isla en la que vive con su prometido, Omar Sánchez, para ejercitar el pie en la piscina. Esto provocó, de nuevo, las críticas por lucir traje de baño.

Esta ha sido la foto de la polémica que ha desatado las críticas

«Que vende infusiones ahora también??? No será para adelgazar porque sino es como el libro que no escribió», «Dios mío qué FOCA!!», «Salió el agua de la piscina, socorro, entró una FOCA», «Como te tires un peo haces una ola que no veas», han escrito algunos de sus seguidores en esta foto que ella misma ha compartido desde la piscina y presumiendo de trasero.

Anabel Pantoja, muy indignada por recibir tantas críticas por subir una foto en bañador, no dudaba en contestar a una de las que la han criticado por su físico: «No, foca no, orca me gusta más. Gracias porque has demostrado la única neurona que te queda», le hacía saber. Pero la cosa no quedaba ahí.

Y es que la sevillana, consciente de que va a seguir haciendo lo que quiera a pesar de las críticas, se atrevía a compartir otro posado desde la piscina para así dejar claro que le dan igual los comentarios negativos. «Como os gustó tanto mi trasero, aquí tenéis otra entrega», decía entre risas hace unas horas.

Esta ha sido la respuesta que da a unos de los mensajes más duros

Se atrevía con «otra entrega» para los ‘haters’

Protagonista de mensajes muy duros en las redes

No es la primera vez que Anabel Pantoja tiene que hacer frente a mensajes de este tipo. La colaboradora de ‘Sálvame’ hace unos días compartía un posado que volvía a ser objetivo de críticas. La sobrina de Isabel Pantoja se desnudaba para compartir las «señalas» de su vida o lo que ella misma denomina como «Panto estrías», finalmente se veía totalmente abrumada por los mensajes, algunos demoledores y otros muy hirientes.

Reconocía que a algunos se les había «ido la pinza» con sus comentarios. «La gente está fatal porque de tú enseñar una parte de tu cuerpo, además no estoy enseñando nada íntimo íntimo -que estaría en mi derecho también-«, denunciaba en sus Stories. Acto seguido publicaba esta clara advertencia a su legión de fans, nada menos que 1,3 millones de seguidores: «Pues acabo de empezar… porque a partir de hoy voy a empezar a subir más fotos reales (aviso a criticonas porque la mayoría encima son todas mujeres)».