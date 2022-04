Jorge Javier Vázquez se siente decepcionado de Pablo Alborán. Así lo ha confesado este miércoles durante la emisión de ‘Sálvame‘. El motivo del «desencanto» que siente por el cantante surgió poco después de la muerte de Mila Ximénez, quien falleció el 23 de junio de 2021 tras un año de lucha contra el cáncer de pulmón que padecía.

El presentador comentaba en la mesa de debate del programa la reciente visita del malagueño al plató de ‘La Resistencia’, el programa que presenta David Broncano en Movistar+. Durante su entrevista con el cómico, el intérprete de ‘Solamente tú’ o ‘Te he echado de menos’ se ha mostrado cercano y muy simpático. Sin embargo, su actitud no convence al de Badalona: «Siento frío cada vez que lo veo. Mila Ximénez, que amaba a Pablo Alborán, estaba todo el día dándonos la vara con Pablo Alborán, ‘fíjate lo que me ha mandado’, ‘fíjate el audio que me ha mandado’…. hablando de él por encima de todas las cosas, con mis consiguientes celos».

Al presentador le cuesta olvidar cuál fue la respuesta del cantante con el programa tras el fallecimiento de la colaboradora: «El día que se va Mila este programa intentó por todos los medios obtener algo de Pablo Alborán: un audio, un vídeo, una llamada telefónica… Un algo para decirle adiós a Mila y nos fue imposible».

«Lo intentamos por todos los medios y desde entonces la verdad es que para mí Pablo Alborán se me ha caído bastante. Y ya sabes cómo se pone este programa cuando quiere conseguir algo. Nos conformábamos con cualquier cosa, con un audio, con un vídeo, con una foto, con un ‘hola», ha lamentado Jorge Javier. «A mí me causó decepción general».

Los compañeros daban la razón a Jorge Javier. Y es que, tal y como han recordado, Mila «se emocionaba cuando hablaba de Pablo». El presentador ha aclarado que sus palabras no son un mensaje de «agravios ni reproches». Es solo «una decepción». Y concluía: «De la marcha de Mila era imposible no enterarse. A mí me ha dolido mucho. A mí y a todo el equipo… Yo sabía que tarde o temprano lo iba a decir».

Aunque Jorge Javier se queja de la falta de respuesta de Pablo Alborán, lo cierto es que este sí se pronunció tras conocer el fallecimiento de la que fuera mujer de Manolo Santana. El andaluz no ofreció declaraciones en ‘Sálvame’, pero sí se pronunció sobre la pérdida de su amiga y admiradora en las redes sociales. «Mila, no dejaré nunca de cantarte. Gracias por tus sonrisas y tus buenas energías. Así te voy a recordar siempre. Un beso enorme a toda la familia», escribía en su perfil de Twitter.

Mila, por su parte, siempre proclamó a los cuatro vientos la admiración que sentía hacia su ídolo. La primera vez que habló en televisión de él fue en el año 2017. Durante una entrevista en ‘Sálvame’ en 2017 se declaraba «fan incondicional» y dedicaba unas bonitas palabras a Pablo Alborán: “Oírte es amarte, sigue así porque hablas desde el corazón y desde el sentimiento. Te amo profundamente y lo sabes”. Para Mila, las canciones del malagueño eran una auténtica terapia para acompañarla en momentos de melancolía, tristeza o romanticismo.

Mila, no dejaré nunca de cantarte. Gracias por tus sonrisas y tus buenas energías. Así te voy a recordar siempre. Un beso enorme a toda la familia. pic.twitter.com/v0ZPkaRqb5 — Pablo Alborán (@pabloalboran) June 23, 2021

