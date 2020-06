Kiko Rivera e Irene Rosales han pasado el confinamiento en casa, en compañía de sus hijas, Ana y Carlota. La pareja ha empezado poco a poco a retomar sus compromisos profesionales después de haber estado parados durante estos meses. Irene Rosales ya ha empezado a retomar sus viajes a Madrid para cumplir con sus colaboraciones en ‘Viva la vida’.

Pues bien, después de un fin de semana en la capital y de haber pasado uno de sus programas más complicados, Irene Rosales volvía a Sevilla para estar allí para celebrar su cumpleaños este 15 de junio en compañía de su familia y amigos. La mujer de Kiko Rivera celebra su cumpleaños más complicado tras la muerte de su madre el pasado mes de febrero.

Su marido, consciente de esto, ha querido felicitarle con un bonito mensaje, en el que recalca que es un día complicado, pero que está rodeado de muchas personas que la quieren. Lo ha hecho con una bonita foto en la que aparece la pareja en compañía de sus hijas.

«Quizás no sea el mejor de tus cumpleaños y este año con diferencia haya sido el peor de nuestras vidas. Pero sabes qué? Eres una madre 10, eres una mujer 10. Eres el motor que tira para adelante y nunca se cansa. Te amo por encima del 🌍 y con esta foto con nuestras dos princesas que son nuestro mejor legado te felicito en el día de tu cumpleaños. Feliz cumpleaños @irenerova24«, escribía emocionado.

El matrimonio tratará de pasar un día en familia. Hay que recordar que Sevilla ya se encuentra en la fase 3 de la desescalada, lo que hará que puedan celebrar este día en algún sitio fuera de casa. Mientras tanto, Irene Rosales ha querido compartir con todos sus seguidores todas las felicitaciones que está recibiendo en este día tan especial.

Ha sido un comienzo de 2020 muy duro para la familia Rivera Rosales. Y es que el pasado mes de febrero, fallecía Mayte, la madre de Irene Rosales a causa de una larga enfermedad. De esto hablaba precisamente hace unas horas en el programa con el que colabora.

«Me siento culpable de que damos por hecho que las personas nos van a durar toda la vida. Me acostumbré a que mi madre tenía que cuidar a mi padre. Si tengo que poner la palabra culpa en mi vida, me siento culpable por no haber hecho que ella hubiera disfrutado también de su vida. Me he sentido muy egoísta», decía entre lágrimas al recordar el duro golpe que ha recibido ella y su familia.

Recordaba a su madre en su vuelta al plató de ‘Viva la vida’

Irene reoconocía que su vida ha cambiado por completo desde que no tiene a su progenitora a su lado. «Se me ha ido la primera figura en mi familia. Mi pilar. Ese pilar hay que cuidarlo. Lo he tenido ahí, me ha ayudado en todo, pero no le he dado lo que se merecía. He sido muy egoísta, sobre todo desde que soy mamá», ha reconocido durante la ‘Escalera de las emociones’ de ‘Viva la vida’.