Fayna, ante el supuesto paradero de 'El Yoyas': "Tengo esperanzas"

Tras meses prófugo de la justicia, el posible paradero de Carlos Navarro, 'El Yoyas', podría estar acotándose. Las últimas informaciones le ubican en una segunda residencia de su familia. Una noticia que Fayna Bethencourt ha recibido con mucha cautela en el programa 'Fiesta', pero también con cierta esperanza. “Si existe la mínima sospecha de que este hombre se encuentra ahí, que es más que probable que se encuentre ahí, que actúen las autoridades competentes y se solicite una orden de registro", ha afirmado.

La canaria ha señalado estar a la expectativa. "Pienso en una orden de registro, no sé si tengo competencias para pedirla, pero he facilitado todo lo que me ha llegado a quien corresponde". Asimismo ha querido pronunciarse con mucha precaución, sin entrar en muchos detalles, pero ha reconocido que la residencia señalada le "resulta familiar". Y es que según sus propias palabras no le "sorprende en absoluto que se encuentre allí, vamos a dejarlo ahí”. Por primera vez en estos últimos meses, ha afirmado que siente que están bajo la pista: "Tengo bastantes esperanzas esta vez". Asimismo ha subrayado que si existe algún tipo de indicio de que pueda encontrarse en este casa, pide vigilancia porque si 'El Yoyas' se siente acorralado, podría huir.

Fayna: "Ya es hora de que den con él"

Los últimos meses han sido especialmente complicados para Fayna, a la espera de que 'El Yoyas' entre en prisión. "Me muestro confiada en que van a poner algo de empeño en encontrarlo. Creo que ya es hora de que den con él", ha señalado. Además, ha explicado que en varias ocasiones distintas personas la han llamado para decirle que le habían encontrado. "Por eso intento ser muy cauta con estas informaciones". Por el momento todo son indicios, el padre de Carlos Navarro ha intervenido en directo en el programa que conduce Emma García y lo ha hecho visiblemente nervioso. Negando que dentro de la casa se encuentre su hijo y ha dicho que una mujer se ha personado en la propiedad para hacer labores de limpieza.

El que fuera concursante de 'Gran Hermano' tiene que cumplir una condena de cinco años y ocho meses por un delito de maltrato continuado hacia la que fuera su mujer, Fayna Bethencourt. Tenía que haber ingresado en prisión en noviembre de 2022, desde entonces está prófugo.