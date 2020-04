Marta López y Alfonso Merlos han vuelto a verse las caras en los platós de Telecinco. Cuatro días después de que estallara en las redes sociales el polémico video de una joven semidesnuda paseando por el salón de la casa (Alexia Rivas, cuya identidad reveló SEMANA) del colaborador de ‘Ya es mediodía’, la ex pareja se ha reencontrado en directo. El momento, que sin duda será uno de los más recordados de la historia de la cadena, ha estado marcado por la fría reacción del periodista.

La ex concursante de ‘Gran Hermano’ visitaba el plató de ‘Sálvame’ para hablar del «engaño y el dolor» sufrido tras la traición de quien ha sido so novio hasta hace unos días. Una vez más, Marta hablaba a corazón abierto de lo «humillada» que se siente después de que toda España haya sido testigo del triángulo amoroso en el que la ha involucrado el analista y tertuliano.

En un momento de la entrevista, Jorge Javier Vázquez ha animado a Marta a visitar el plató contiguo al de ‘Sálvame’ para ver a Merlos. Éste participaba en ‘Todo es mentira’, de Risto Mejide. La colaboradora accedía a visitar a su expareja, sin ocultar sus nervios. «Estoy pasando un mal trago y estoy aquí por ti», le recordaba a Jorge Javier. «Me estás poniendo en un aprieto. Tengo el corazón a mil», admitía. «Ahora entiendo qué sentían los del Watergate», confesaba el presentador cuando ya se encontraban a apenas dos metros de Alfonso Merlos.

Merlos, cabizbajo al ver a Marta

Cuando Jorge Javier y Marta se han presentado en la mesa de debate donde estaba sentado Merlos. Éste no podría dar crédito. Marta quiso hacerle una pregunta: ¿Me has pedido disculpas porque has podido imaginarme que me has ofendido o porque realmente me has ofendido?».

«No voy a responder a estas preguntas. Ya he dicho lo que tenía decir. Ya lo he planteado todo», decía el periodista, cabizbajo y sin mirar a Marta a los ojos. «No has dicho todo lo que tenías que decir«, matizaba Marta.

En cuestión de segundos, Merlos ha recogido sus cosas y ha salido escopetado de los estudios de Mediaset. Ni un saludo a Marta. Ni una mirada. Tampoco unas disculpas públicas. Lo suyo ha sido una huida inmediata.

«No ha tenido valor»

Marta lamentaba la actitud de su exnovio al verla. «No ha tenido valor», admitía.