Desde el pasado 23 de abril, cuando se destapó que el polémico video de Alfonso Merlos en el que una joven semidesnuda paseaba por el salón de su casa –Alexia Rivas, cuya identidad reveló SEMANA-, Marta López vive días especialmente amargos. Además del mal trago que atraviesa tras su ruptura con el colaborador de ‘Ya es mediodía’, la madrileña está preocupada por la salud de su madre.

«Mi padre está enfermo, bastante mal»

El pasado sábado 25 de abril en en ‘Viva la vida’, Elisa, la madre de Marta, revelaba que el padre de la colaboradora «está muy enfermo». Algo que la propia Marta ha confirmado esta tarde en ‘Sálvame’. «Mi padre está enfermo, está bastante mal. Y este señor le llamaba a diario diciéndole cosas sobre mí», ha detallado.

Esos mensajes que Merlos le enviaba «todos los días» a los padres de Marta tenían que ver con lo enamorado que se sentía de ella. «No hay otra mujer como Marta. Estoy enamorado de Marta. No hay otra cosa. Era constantemente esto», desvelaba Elisa en el programa de Emma García. «Mi madre estaba encantada porque yo le decía que tenía una relación maravillosa. Mis padres estaban encantados», ha detallado Marta.

Elisa, la madre de Marta, aún no da crédito a todo lo que ha sucedido. «No quiero hablar nada en contra de él. Ha sido muy sucio lo que ha hecho, pero en esta vida hay de todo. Me parece que estoy soñando. Me parecía tan buena persona y tan respetuoso. A mí me ha pillado de nuevas», ha declarado. «Tengo ocho hijos y estoy acostumbrada a todo, pero no a escándalos. Marta nunca he vendido exclusivas. Mi hija lo está pasando fatal. Mi marido cuando salió esto empezó a llorar y a llorar. Si es un caballero lo que tendría que hacer era llamar y por lo menos era intentar disculparse y dar la cara. Con lo que ha hecho a mi hija no le voy a faltar al respeto».

«Me duelen mis padres y mis hijos», ha subrayado Marta ante el huracán mediático desatado tras el vídeo de Merlos en el que aparece Alexia Rivas.

Sus problemas económicos

A la preocupación por el estado de salud de su padre se suma la inquietud por resolver el cierre de un negocio cuya actividad ha tenido que cesar. «Estoy en concurso de acreedores que tengo con una empresa«, ha contado frente a las cámaras. Curiosamente, quien la está ayudando a resolver los trámites legales es un abogado amigo de Alfonso Merlos.

En la actualidad, Marta compagina su trabajo en la pequeña pantalla con su labor en una empresa de catering llamada ‘El Mirador de Cuatro Vientos’. La misma se encarga de preparar comidas para rostros conocidos, así como de dar servicio gastronómico para todo tipo de eventos de privados: bodas, bautizos y comuniones. Ante la crisis sanitaria que atraviesa el país, la actividad y los próximos compromisos del catering se han paralizado.

«Actualmente estoy en ‘Sálvame diario’, estoy en ‘Sábado Deluxe’ y en ‘Viva la vida’, así que por lo menos salgo de casa. Estoy colaborando en estos tres programas porque he tenido amigos que se han acordado de mí en estos momentos”, ha explicado.

«No tenía para dar de comer a mis hijos»

A la mala racha profesional habría que añadir el cierre de una clínica en la que colaboraba, lo que implica una reducción de sus ingresos económicos. «Hace poco me vi sin “Ya es Mediodía”, trabajo en un catering que tuve que cerrar, trabajo en una clínica que han cerrado y en ese momento yo me vi sin nada, no tenía para dar de comer a mis hijos, yo vivo al día», narraba ella misma en el espacio donde trabaja.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano 2″ sabe bien lo que es salir a la calle para buscarse la vida. Desde muy joven comenzó una intensa andadura profesional como empresaria. Ha tocado todos los palos: ha trabajado en sectores muy diversos y no se le caen los anillos ante ningún nuevo reto.

Tenso reencuentro con Merlos en los platós de Mediaset

Su compromiso con la cadena de la que es un rostro habitual ha hecho que no haya tenido reparos en acceder a reencontrarse con Alfonso Merlos en pleno directo en ‘Sálvame’. Animada por Jorge Javier Vázquez, Marta sorprendía a su ex en el plató de ‘Todo es mentira’, el programa de Risto Mejide.

En su tenso cara a cara le ha pedido explicaciones. ¿Me has pedido disculpas porque has podido imaginarme que me has ofendido o porque realmente me has ofendido?», le preguntaba. El tertuliano, sin mirarla a la cara, no la ha saludado ni le ha dirigido la palabra de manera directa. Su reacción hablaba por sí sola: cabizbajo, abandonaba de inmediato el set. «No voy a responder a estas preguntas. Ya he dicho lo que quería decir. Ya lo he planteado todo. He estado hablando esta mañana con Ónega, con Ana Rosa Quintana. No voy a entrar en más cuestiones», decía.