Desde que saliera a la luz pública la relación de Tamara Falcó con Iñigo Onieva, la pareja se ha vuelto inseparable. Día a día van afianzando un romance que nació el pasado otoño. La hija de Isabel Preysler volvía a encontrar el amor gracias a este atractivo ingeniero que se dedica al sector del automóvil. Este 14 de febrero celebran su primer día de San Valentín juntos y lo han hecho disfrutando de una romántica velada.

La pareja se dejó ver por las calles de la capital durante el sábado noche en el que aprovecharon para salir a cenar. La colaboradora de televisión eligió para la ocasión un outfit compuesto por traje sastre en color negro con pantalón acampanado que combinó con top blanco. Llevaba, además, trench camel. Mientras que él optó por un conjunto deportivo con vaqueros, sudadera y sneakers.

Las imágenes captadas por los reporteros gráficos nos dejan un destacado gesto de cariño por parte de Iñigo cogiendo tiernamente del cuello a su chica. La pareja intenta ser discreta, pero ya no se oculta en las redes. Este mismo sábado, el ingeniero compartía una imagen de Tamara mientras estaba totalmente enfrascada durante una intensa jornada de trabajo. Poco después aprovecharon para salir y realizar algunas compras por la céntrica zona de la capital donde ha instalado su oficina.

Durante los últimos meses su relación ha estado en el punto de mira ya que la marquesa de Griñón se ha saltado en más de una ocasión las restricciones sanitarias que marca la pandemia. El pasado mes de noviembre se dejaba ver en La Moraleja cuando la zona contaba con restricciones de movilidad. Poco después pedía perdón durante en ‘El Hormiguero’. «De verdad, quiero pedir públicamente perdón porque es verdad que el martes fui a un restaurante de La Moraleja. En el restaurante me preguntaron de dónde venía. Dije: ‘De Madrid’. Había un montón de prensa allí captando el momento… y eso fatal», dijo entonces.

Su mejor momento profesional

Tamara Falcó, de 39 años, atraviesa un buen momento a nivel personal afianzando su relación con Iñigo, de 31. Además, en cuanto a los profesional se ha convertido en colaboradora habitual de televisión. No solo participa en ‘El Homiguero’ también es jurado de ‘El Desafío’. Ello no ha impedido que continúe formándose en el sector de la cocina, recientemente comenzaba un curso en la prestigiosa escuela ‘Le Cordon Bleu’.

A ello hay que añadir que está muy ilusionada con su nueva casa, un ático en construcción que llevará la firma del arquitecto Joaquín Torres -pareja de Raúl Prieto, director de ‘Viva la vida’-. La propiedad está situada en Puerta del Hierro muy cerca de la casa de su madre. «Después de muchísimo esfuerzo, me he animado a comprar uno! Chiquitito y precioso con todos los detalles escogidos minuciosamente… No sabéis la ilusión que me hace», señalaba recientemente a través de sus redes.