«Estoy bien, susto dolor y operación para el lunes», ha tranquilizado la sobrina de Isabel Pantoja vía redes sociales.

Hace tan solo unos días, Anabel Pantoja nos sorprendía dando su primera de surf. Este mismo sábado sufría un importante percance mientras se encontraba cogiendo olas, tiene una rotura de peroné. «Esto solo hace motivarme para seguir luchando por aprender! 🏄🏾‍♀️», señalaba sin perder la energía. Tranquilizaba a sus seguidores con las siguientes palabras: «Estoy bien, susto dolor y operación para el lunes».

«Un traspiés 🦶 lo tiene cualquiera, yo no iba a ser menos…», ha afirmado vía redes. La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido tres imágenes de su aparatoso incidente. En la primera, la vemos con su pierna derecha totalmente vendada mientras descansa en el sofá de su hogar. Sus pulgares hacia arriba confirman que no pierde un ápice de su característico buen humor. También ha querido compartir el hinchazón de su tobillo, una instantánea tomada desde el hospital.

Un accidente que ha tenido lugar cuando daba su tercera clase de surf. Esta misma mañana acudía a la playa a primera hora para adentrarse en el mar y coger olas. «Hoy mis compañeros me van a superar con creces», bromeaba mientras mostraba un vídeo en el que se veía cómo unos niños estaban aprendiendo a surfear.

El pasado martes, Anabel quiso compartir con sus seguidores cómo le fue su primera clase de surf. Admitía que la experiencia le había dejado «muerta», «reventada» y sin poder moverse. «Creo que me hace falta un par de clases más… 😂🌊», bromeaba entonces.

A pesar de este incidente, Anabel parece no desistir y muestra sus ganas por seguir cogiendo olas ya que afirma con rotundidad que continuará «luchando por aprender». Tiene en su prometido, Omar Sánchez, al mejor aliado para ello ya que además de windsurfista profesional, es instructor en surf. La pareja tenía previsto casarse el pasado 26 de junio, pero la pandemia del coronavirus hizo que desistieran en sus planes. Por el momento no han fijado una nueva fecha.

Su adicción a los somníferos

Hace tan solo unas semanas, Anabel Pantoja hablaba públicamente sobre su adicción a los somníferos durante una sincera entrevista en ‘Sábado Deluxe’. “Me he dado cuenta de la dependencia que tengo, tomo diariamente más del doble de lo que me aconseja mi doctor. Empezando por mi madre, pasando por mi familia y terminando por mi pareja, están hartos y quieren que busque una solución. Están a mi lado y lo pasan mal al verme así, a veces me oculto para tomar las pastillas y que no me vean”, afirmó.

Reconoció que todo comenzó a raíz de independizarse. «Me voy a un piso, vengo a la tele y cambia mi vida. Me da pánico dormir sola y empiezo con esto. Lo hago como quien se echa crema en la cara».