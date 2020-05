Rosario Mohedano ha hablado de su familia en ‘Espejo Público’. La hija de Rosa Benito ha sido entrevistada por Susanna Griso, a la que ha contado en qué punto se encuentra su relación con su prima Rocío Carrasco.

La cantante le ha contado a la presentadora del programa de Antena 3 cómo ha pasado la cuarentena en su casa con su familia. «Confinada desde el 10 de marzo, pero la verdad es que como tengo tres niños… con los deberes, con la casa, trabajando a distancia. Hemos tenido la suerte de que tengo unos músicos muy apañados y hemos sacado el último a single a distancia, grabando cada uno a distancia. Ha salido una canción que hoy por hoy es muy necesaria y muy positiva», detallaba.

Así ha sido su confinamiento

A pesar de estar aislada durante 11 semanas, Rosario Mohedano no ha parado. De hecho, acaba de lanzar una canción, que «es un grito a la libertad, al amor. La canción está inspirada en el primer amor y en compartir. Y qué mejor que compartir con la música», decía. «La música me ha salvado de muchos momentos malos. Componer me ha reinventado. Me ha servido para sacar lo mejor de mí y para los demás, y estoy deseando escucharla con gente, cuando esto termine si Dios quiere. Me encantaría poderla cantar como los artistas estamos acostumbrados a trabajar: con gente». De momento, solo puede promocionar su labor como cantante «por videoconferencia, por teléfono y por Skype, que la verdad que no lo había usado nunca y me estoy poniendo al día en el confinamiento».

«Muchas veces me han atacado»

Además de volcarse en su nuevo ‘single’ Chayo ha trabajado mucho en este periodo de encierro. «A mí me dan las cuatro de la mañana todos los días. Me levanto muy pronto, a las 9 o 9:30 h. Empiezo a organizar la comida, me pongo a imprimir todos los deberes de los niños. Me ocupo de ellos. Tengo tres niños de diferentes edades: de 11, 8 y 7 años, con clases distintas y materias distintas. Tengo una casa muy grande y me tengo que arremangar todos los días para limpiarla y es verdad que la creatividad me viene por la mañana me acuesto a las tres o cuatro de la mañana», revelaba en el programa de Griso.

«Me gusta estar en contacto por las redes sociales con los míos. Contesto a todos los mensajes que me mandan», ha señalado. «Estoy intentando hacer muchas cosas solidarias que hoy por hoy son importantes, y darle voz a la gente que lo necesita. Me faltan horas incluso en el confinamiento, la verdad. Lo llevo bien gracias a que tengo tres hijos. Me sacan una sonrisa siempre. Todos los días es una sorpresa. Y luego la gente me va descubriendo un poquito más, porque ve que soy muy apañada para casi todo».

Otra de las actividades que ha puesto Chayo en práctica han sido los posts de Instagram. Desde que permanece en su residencia ha aumentado el número de publicaciones en sus redes. En ellos se ha mostrado delante de sus seguidores realizando todo tipo de tareas. También ha mostrado a su pareja y sus niños. «Mi marido es muy buena gente y la gente lo está descubriendo. He implicado mucho a los míos porque, en definitiva, el confinamiento nos ha pillado a todos en casa y mi realidad es mi familia y la música. La gente al verme cocina me ha podido ver cantar. Y de repente aparecía mi hija, o mis hijos, o marido. Han descubierto esa parte de mí que tenía no oculta, pero sí más en privado», apuntaba.

«Sabéis que al exponerme muchas veces me han atacado. Todo lo que he hecho a algunos les parecía mal y era un motivo para hacerme daño. Pero estoy muy orgullosa de la familia que he creado y les tengo que hacer partícipes de esto. Forman parte de mi vida y son mi vida», añadía.

Así está su relación con Rocío Carrasco

Cristina Fernández, colaboradora del programa, le recordaba que el próximo lunes 1 de junio se cumplen 17 años del fallecimiento de su tía, Rocío Jurado. Por este motivo le ha preguntado si es posible un acercamiento entre todos los familiares. “Me nombras a Rocío Carrasco porque todos los demás estamos muy unidos«, respondía. «Es verdad que yo tengo contacto también con mi prima Rocío de alguna manera, pero desde mi tía Gloria, mi tía, mi padre… se han visto. Mi madre vino a ver a sus nietos y coincidieron. Mi hijo mayor ha visto a mis padres juntos, pero los pequeños no. Soy una persona que no me gustan nada las peleas«, recordaba.

Rosario ha querido dejar claro que si fuese por ella existiría armonía entre el clan Mohedano, y que le gustaría que su prima . «Si estuviese en mi mano… Pero no está en mi mano. Yo hago todo lo posible por tener contacto con todos los míos, y eso es lo que me vale. Me vuelco en mi casa, en mi familia y en mi trabajo. Ojalá pudiese tener una varita mágica y cambiar ciertas cosas, pero no está en mi mano», subrayaba. Sus palabras dejan claro que la distancia que separa a la hija de ‘la más grande’ de los miembros de su estirpe solo depende de Rocío Carrasco.