En su visita a ‘El Hormiguero’, el presentador ha anunciado con mucha ilusión que su mujer está embarazada. ¡Le darán un hermanito a la pequeña Lola!

Este jueves, Roberto Leal ha ido a divertirse a ‘El Hormiguero 3.0’ y allí ha compartido una feliz noticia con la audiencia del programa de Pablo Motos. Dentro de muy poco se convertirá en padre por segunda vez. El presentador, casado con Sara Rubio, ya tiene una hija llamada Lola, de tres años. Y dentro de poco aumentarán la familia.

El andaluz revelaba la noticia después de contar su experiencia tras contraer el coronavirus. «Cogí el Covid, estuve 3 o 4 días con síntomas un poco raro. Y, por cierto, no he recuperado todavía el olfato y el gusto del todo. Hay gente que dice que tarda meses, gente que dice que tarda 48 horas… y yo todavía Todavía hay sabores fuertes como el café o el vinagre, que sí, pero luego los gustos intermedios tipo cocido, lentejas me sabe a lo mismo. Es una situación bastante rara», admitía. Otra de las consecuencias tras haberse contagiado por Covid-19 es que ha cogido peso. «He engordado con el Covid-10. Como estaba confinado y tenía el frigorífico cerca y me aburría o no tenía cosas que hacer he comido cosas que no me gustaban. Como no tengo olfato ni gusto pensaba: da igual, me lo como. Y he cogido dos kilos y medio».

«Mi mujer está embarazada»

El presentador ha contado que tuvo que confinarse estando de vacaciones en agosto con toda su familia: «Con mi madre, con mi hermana, con mis sobrinos, con mi mujer, con mi hija, con mis suegros, con mi cuñado y con mi cuñada. Y de pronto empiezo a encontrarme mal y tenía el Covid. Al tiempo lo cogieron mis suegros y mi hermana también. Todo afortunadamente leve y lo pasaron todos bien, pero tenía miedo al principio. Esto le provocó una «preocupación especial» porque «mi mujer está embarazada«. Esta noticia, que ha revelado en ‘El Hormiguero’, solo la había compartido con su familia, amigos su familia y la gente que lo conoce.

«Mi preocupación era esa porque hay mucho desconocimiento con esto y no sabía muy bien», insistía, «aunque su mujer y su hija se han hecho muchas PCR y han salido negativas».

Cinco años junto a Sara Rubio

Roberto Leal y su mujer, Sara Rubio, se casaron el 18 de septiembre de 2015. Se conocieron en el comedor de Antena 3. Así contaba sus primeros escarceos, también en el espacio de Pablo Motos: «Ella trabajaba en ‘Equipo de Investigación’ y yo sustituía a Susanna Griso en ‘Espejo Público’. Entré en el comedor y la vi en un buffet de ensaladas, entre huevo duros, cebolla rallada y remolacha. Ella se sentó en un sitio libre, yo me senté a su lado y tiré de ‘acentito’. Luego nos tomamos un café y todo fue muy rápido. Me costó cinco o seis meses». En ese periodo de flirteo, el periodista «estaba grabando un documental muy bonito de ‘El tiempo entre costuras’. Le regalé el libro de María Dueñas y esa fue la clave. No se lo leyó, pero esa fue la clave».