3 "Mensualmente me embargan una gran parte de la nómina"

Pero como decimos Raquel siempre ha sido consciente de este problema y ha tenido un total compromiso por hacer frente a la deuda. “Voy reduciendo la cantidad poco a poco. Mensualmente me embargan una gran parte de la nómina. Ahora no tengo sociedad de por medio. Cualquier cosa me pagan tanto por factura como por nómina, me retienen lo que me tienen que retener que, por cierto, es mucho”, nos explica Raquel Bollo.