Pilar Rubio podría estar esperando su cuarto hijo junto a Sergio Ramos. La colaboradora de ‘El Hormiguero 3.0’ estaría embarazada, una vez más, y esperaría un bebé para el final de la próxima primavera.

Se desconoce el sexo del bebé

La madrileña podría estar en estado de buena esperanza por cuarta vez en su vida. Según publica ‘Look’ en exclusiva, Pilar Rubio está embarazada de su cuarto hijo con el futbolista sevillano. Aún se desconoce el sexo del retoño, pero todo parece indicar que llegaría al mundo a finales de la primavera.

La pareja compartía hace apenas unos días un mensaje cargado de significado en sus redes sociales. «Lo mejor está por llegar, este 2020 será único. Que dibujemos un camino lleno de amor», escribían en Instagram. Un anuncio solapado, quizás, de la enorme felicidad ante la llegada de un nuevo vástago en común.

En una de sus últimas entrevistas en ‘Un año de tu vida’, el programa de Toñi Moreno en Canal Sur, la presentadora no descartaba aumentar la familia con el capitán del Real Madrid. «Si viene otro, viene otro. Me daría igual que fuese niña o niño. Si es niño, ya llevo un camino hecho. Las niñas cuestionan más todo», reconocía. En aquella entrevista revelaba también cómo se organiza para compaginar su trabajo en televisión con su faceta como madre y esposa. «Son niños y te apetece estar con ellos. Intentar conciliar no es sencillo. Me levanto a las seis o siete de la mañana para poder entrenar yo cuando están dormidos. Luego tengo al mayor, que tiene 33 años que también requiere cuidados. Duermo poco», detallaba.