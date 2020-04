8 También echa de menos viajar

Paula también echa de menos viajar. «Quien me conoce sabe que una de mis pasiones en la vida es viajar (mis amigos y mi familia me llaman Willy Fog). Mi estado suele ser viajando o pensando en cuál/cuáles serán los siguientes viajes… Ahora no… no estoy viajando y ni siquiera estoy organizando el siguiente… porque no se cuándo será, tal y como están las cosas parece que ni mi mente me deja pensar en ello», ha escrito en sus redes.