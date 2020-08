La actriz y escritora se estrena como directora en un corto protagonizado por Esther Acebo, de ‘La casa de papel’.

Nuria Gago se estrena como directora con ‘Su vida en tus manos’. Una historia contra el abandono animal protagonizada por Esther Acebo, Adrià Collado y Betsy Túrnez. Acebo, una de las actrices que forman parte del reparto de ‘La casa de papel’, se ha puesto a las órdenes de la actriz, escritora y realizadora en este corto que ha escrito y dirigido Gago sobre la costumbre de algunos dueños de mascotas de dejarlos a su suerte cuando comienza el verano.

“Con mucha emoción comparto mi primer trabajo como guionista y directora”, escribía recientemente Nuria Gago en sus redes sociales. En su post explicaba los motivos por los que se ha metido de lleno en este proyecto. “Surge de la necesidad de hablar del dolor que se genera en cada abandono animal, de la impotencia de ver cómo año tras año, verano tras verano, centenares de animales sufren las consecuencias de nuestra irresponsabilidad”, subrayaba.

El corto con el que Nuria Gago quiere remover conciencias

Con su primer trabajo detrás de las cámaras, la actriz y escritora catalana pretende emocionar al espectador y remover conciencias, el principal objetivo de su desgarradora historia que denuncia un hábito más común de lo que pensamos en nuestro país. Cada verano, justo antes de las vacaciones de verano, miles de animales son abandonados. Este año, a causa de la pandemia, las terribles cifras de abandono se han visto incrementadas en un 25%.

«Si sois testigos de algún abuso o maltrato, no miréis hacia otro lado»

En su cuenta de Instagram, Nuria Gago ha detallado qué la ha animado a contar esta historia. «Las dos sabemos que la otra jamás le va a hacer daño. En esa alegría generosa vivimos y compartimos. Ella es mi familia», ha señalado en una fotografía donde posa junto a su perra. «La quiero tanto que no sé explicarlo. Mi vida es mejor con ella. Me hace reír siendo ella misma y ella supongo que a veces se reirá conmigo de mis cosas».

En su post ha recordado que «en 2020 el abandono animal ha aumentado en un 25%» y que le resulta imposible olvidar a quienes sufren dicho abandono. «Pienso en tod@s eso@s animales desorientad@s, tristes y sol@s y se me parte el corazón. No es obligatorio tener un animal. Si no estás capacitad@ déjal@s tranquil@s. No les jodas la vida, no les hagas daño. Desde aquí, os pido amor y empatía. Desde aquí os pido reflexión y conciencia.

Y os pido también, que si sois testig@s de algún abuso o maltrato, no miréis hacia otro lado. Por favor, démosles voz. 🙏🏻 #nocompresadopta #noabandonoanimal #diainternacionaldelperro».

Inma Cuesta, gran amiga de Nuria, ha apoyado este proyecto con un emotivo mensaje a través de su Instagram. «Cada año en España se abandona a 200.000 animales. El 40% Justo antes de las vacaciones de verano. Solo 3 de cada 10 encontrarán hogar. Nunca olvides que cuando un animal entra en tu casa. Su vida está en tus manos. Gracias @nurigago y a todo el equipo que lo ha hecho posible por contar esta historia tan necesaria. Este corto sobre el abandono debe ser visto para crear conciencia. Compartan!🙏🏽 Amiga mía que orgullosa estoy de ti! Estoy segura que no será tu primer trabajo como directora y guionista. 👩🏾♥️👩🏼‍ #suvidaentusmanos”, ha escrito.