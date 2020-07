Kiko Matamoros ha desvelado en ‘Sálvame’ que tendrá que ser operado el próximo lunes 27 de julio.

A lo largo del último año, Kiko Matamoros ha sufrido diversos problemas de salud. En 2019 fue operado después de que le encontraran un tumor en la vejiga que le ocasionó graves molestias y cuyo diagnóstico le hizo temer lo peor. Hace unos meses tuvo que ser atendido por los médicos de Telecinco tras sufrir una subida de tensión en pleno directo. Y hace apenas un mes tuvo que ser intervenido de urgencia después de probar un plato en ‘La última cena’. Entonces se tomaba a broma su visita a urgencias. “Me comí el steak tartar que hiciste y acabé en urgencias”, explicaba a Kiko Hernández tras el incidente.

Sus problemas de vesícula

Tras su último susto de salud, el colaborador quitaba hierro al asunto bromeando con sus compañeros. “El steak tartar que hiciste, tío, era una bomba», le decía a su tocayo. Me lo comí por darle en la boca a todos los que decían que estaba malo y acabé en urgencias el domingo por la noche. Me operaron el lunes porque se me obstruyó el conducto biliar por un cálculo que salió de la vesícula”, detallaba. También aseguraba que siempre ha cuidado de manera muy especial lo que ingiere: «La alimentación es muy importante».

La operación salió bien, pero parece que este órgano ha seguido dándole problemas, por lo que sus médicos han considerado que lo mejor es extirparle la vesícula. Esta tarde, Kiko Matamoros ha anunciado en ‘Sálvame’ que tendrá que pasar por quirófano dentro de unos días. Será el próximo 27 de julio cuando entre en un hospital para ser intervenido. «El lunes me tengo que operar. Si no vendría encantado. Me van a extraer la vesícula», apuntaba.

Las bromas de Kiko Matamoros ante su próxima intervención

El madrileño ha contado la noticia de su próxima operación con total serenidad. Incluso ha gastado bromas sobre ello. «Si queréis lo traigo en un tarrito». Tras su paso por quirófano tendrá que hacer «vida normal y comer normal». Y, sobre todo, poner especial vigilancia a su dieta. «Hay una serie de alimentos que tienes que evitar: la grasa, el alcohol y una serie de cosas que van a cambiar mi vida», explicaba.