Un día después de anunciar que padece cáncer de pulmón, Mila Ximénez ha enviado un mensaje a todas las personas que se han puesto en contacto con ella para expresarle su apoyo. En su cuenta de Instagram, la colaboradora ha dado las gracias a quienes se han puesto en contacto con ella para darle su cariño.

Hace apenas 24 horas, la colaboradora revelaba en ‘Sálvame’ que padece cáncer de pulmón. Un diagnóstico que recibía la semana pasada, tras someterse a varias pruebas médicas porque sufría fuertes dolores de espalda. «Tengo un tumor, un cáncer de pulmón. Ese es el diagnóstico. Me lo van a tratar. Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas y hay que hacer sesiones de radioterapia y quimioterapia», anunciaba. «He pasado mucho miedo. Tengo miedo a morir. Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir. No va a poder conmigo este puto bicho. He salido de cosas peores. El cáncer no va a poder conmigo».

«Gracias por estar ahí. Me hacéis muchísima compañía»

Con una breve entrada, la sevillana ha mostrado su gratitud en sus redes sociales. «Gracias por estar ahí. Me hacéis muchísima compañía. Y aunque algunos no estéis en las fotos. Os tengo guardados en mi corazón. Empiezo mi lucha y tengo muchas ganas de veros a todos. Gracias por el apoyo. Y gracias a vosotros voy a salir de esto muy pronto. Os quiero!!!!», escribe. Enseguida, numerosos amigos y rostros conocidos han respondido a su publicación. «Fuerza mi chica 💖 «, decía Adara Molinero.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su mensaje no han sido sus palabras, sino las imágenes utilizadas. Porque, deliberadamente, Mila ha señalado a todos y cada uno de los protagonistas de su vida a través de las fotografías. Así, ha dejado claro quiénes están siendo los grandes apoyos ahora que se enfrenta a una de las etapas más complicadas de su biografía. La primera de esas personas es su hija Alba, que es la primera instantánea que aparece en su post. Alba, el motor que mueve su vida, es la primera persona que supo de su enfermedad. No en vano, Mila esperó a hablar con la joven sobre la dolencia que padece antes de hacer público que tiene cáncer en ‘Sálvame’.

Arropada por sus hermanos

La segunda de las fotos que ha publicado muestran a Mila junto a sus hermanos. Unos hermanos que están más unidos que nunca y que hace apenas unas horas acudían a su domicilio para acompañarla. Este mismo miércoles, Manolo y Concha llegaban a su casa con una bandeja con papel de aluminio, cuyo interior parecía llevar comida para disfrutar de una comida en familia.