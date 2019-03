Miguel Bosé, acusado de agredir a una periodista mexicana

8 “¡Que no grabes!”, gritó el cantante

Saqué mi celular y empecé a grabar un video. Yo quería enseñar los periodistas que íbamos a esa cena particular, en plan ‘miren qué bonito’… Cuando vi la cara de Miguel Bosé me dio un manotazo y me dijo: “¡Coño, que no grabes!”.