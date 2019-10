View this post on Instagram

Creo que es el segundo día mas feliz de mi vida. El primero cuando nació mi hijo y el segundo, hoy cuando me ha llamado mi adorada oncóloga @anamarialuna1 me ha dado la mejor noticia que podía esperar! Me he puesto a saltar y gritar en la calle, que todos me miraban como si estuviera loca. POR FAVOR TENÉIS QUE IR A GINE!!!!! Por las que no están, por las que llevan años luchando y por mi, que he tenido la grandísima suerte de librarme de casi todo! VAMOOOOOOOOS!!! 💪🏻💪🏻💪🏻 #todasalgine #juntasmasfuertes #byebyeagustin . . . #instacancer #instabreastcancer #cancerdemama #cancermama #mujeresvalientes #sumatealrosa #juntaspodemos #lazorosa #fightlikeagirl #fightlikeawoman #breastcancer #inessainz #breastcancerwarriors #breastcancermonth #pinkribbon #breastcancerawareness #cancersucks #cancersurvivor #cancerawareness #fuckcancer #survivor #cancer #TimeToEndBreastCancer #acabemosconelcancerdemama