El colaborador ha aprovechado la ausencia de su pareja para disfrutar de esta comida en familia.

Kiko Matamoros ha vuelto a reunirse con sus hijos en el marco de un almuerzo familiar celebrado este mismo sábado en la capital. El colaborador disfrutaba de la compañía de Diego y Laura, esta última acudía a la cita junto a su pareja, Benji Aparicio. El protagonista de hacer público este encuentro ha sido Diego quien ha compartido una imagen a través de su cuenta de Instagram.

El colaborador ha aprovechado la ausencia de su pareja, Marta López, para disfrutar de esta comida en familia. La joven granadina lleva unos días en Dubái cumpliendo con diversos compromisos profesionales. Siempre activa vía redes sociales, también ha confesado que estaba echando mucho de menos a Kiko.

Los últimos meses han sido especialmente complicados para Kiko Matamoros aquejado de diversos problemas de salud por los que ha permanecido un tiempo importante ingresado en el hospital. Extirpación de la vesícula, una pancreatitis, una infección… ha tenido muchos contratiempos que se produjeron después de que se sometiese a unos retoques estéticos.

Seguro que durante este último encuentro familiar, Kiko habrá tenido tiempo de recuperar el tiempo perdido junto a sus hijos. El pasado 11 de septiembre, el colaborador volvía al quirófano por una infección vírica persistente en el hígado después de que fuera operado de la vesícula. Finalmente, un día después de la operación regresaba a casa de forma satisfactoria. «Parece que la intervención, con un retraso de 8 horas, ha salido bien. Muchas gracias a todos por vuestro interés y cariño, especialmente a @martalopezalamo y a mis hijos», escribió Kiko junto a una fotografía de él y la modelo.

Distanciado de Anita

Parece que la relación de Kiko con sus hijos Diego y Laura atraviesa un buen momento cuando continúa siendo noticia su distanciamiento de Anita Matamoros. Y es que el colaborador mantiene una guerra abierta con Makoke quien desvelaba recientemente que su exmarido llevaba meses sin hablarse con su hija. Según esta, él le escribió en junio y a los diez minutos, «le bloqueó sin darle explicaciones». «En el mes de agosto te ha escrito tu hija para ver cómo estás ¿le has contestado? Sinvergüenza”, le atacaba.

Makoke ha confesado en más de una ocasión que no quiere entrar en polémicas referentes a su hija porque esta intenta mantenerse al margen de la televisión. Por su parte, Kiko afirmó que terminó bloqueando a Anita para no tener que discutir con ella, aunque la desbloquéo cuando le ingresaron en el hospital. Tras esto, decidió escribirle a su yerno para calmar los ánimos. «Hasta que no exista un cambio de actitud por parte de Ana, por mi parte no quiero saber nada. Lo digo con todo el dolor de mí corazón. Espero que estés bien y que Ana sea muy feliz contigo, creo que eres un gran tipo», le dijo en el citado mensaje.

Por su parte, Diego se pronunciaba recientemente sobre la buena relación que mantiene con su padre: «Suena raro, suena frío, pero viendo lo de ayer creo que es un regalo. Es un regalo que estemos así. No estábamos todos porque faltaban dos hermanas, que están de vacaciones en el Sur», afirmaba en su canal de Mtmad. «Puede sonar raro, pero desgraciadamente» este tipo de reuniones «no se da».

Recordó que su padre había estado ausente en su vida durante mucho tiempo: «Echando la vista atrás me da bastante pena que hayamos perdido 22 años de nuestra vida porque se enamoró de una mujer de la que no se tenía que haber enamorado y a toro pasado se ha dado cuenta de las cosas», explicó. Asimismo, atacaba duramente a Makoke: «Desde fuera se ve de una forma, pero lo que esa señora, esa tipa, hacía y deshacía… Se metía en todo y nos echaba de la vida de mi padre y la culpa es de mi padre por permitirlo».