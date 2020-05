La justicia le ha dado la razón a Paulina Rubio en el último capítulo de la batalla que mantiene con Colate por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás. Debido a la situación que atraviesan todos los países debido al coronavirus, ambos no han tenido que verse las caras en su último encuentro en los juzgados ya que han declarado por videoconferencia.

Colate, contundente tras ver el polémico vídeo de Paulina Rubio: «Es un tema preocupante. Da pena»

Colate: «La madre está teniendo episodios de desequilibrios mentales»

Hace unas semanas Nicolas Vallejo Nájera presentó una demanda en el juzgado número 11 de Miami solicitando la custodia de su hijo. En dichos documentos, a los que ha tenido acceso SEMANA, el ex de la cantante argumentaba lo siguiente: “Dado el comportamiento inestable y errático exhibido por la madre de nuestro hijo menor, hoy me presento ante usted para solicitar la eliminación inmediata y urgente de sus derechos parentales en lo que respecta a las visitas del niño con ella. La madre está teniendo episodios severos de desequilibrios mentales que le hacen llamar a la policía para que se presente en mi casa”.

Esto no es todo ya que Colate en dicha demanda también arremete contra la madre

y el hermano de la cantante alegando que ambos no mantenían una comportamiento adecuado con el niño. En su demanda, Colate también hacía referencia a la madre y el hermano de la cantante. Ambos, desde su punto de vista, no mantienen un comportamiento adecuado delante del menor, haciendo referencia a un «ambiente tóxico y violento».

Paulina se defiende: asegura que su ex quiere «publicidad y beneficio»

En su escrito ante el juez, Colate llega a hacer referencia al último video que se ha hecho viral de la mexicana en las redes sociales, muy comentado por su extraño comportamiento. Nicolás ha solicitado a las autoridades «que se le realice una evaluación mental y física” a Paulina.

Ante tales acusaciones, Paulina ha ejercido su derecho de réplica y el pasado cinco de mayo presentó una contrademanda al padre de su hijo. “Es evidente que Colate ha presentado su demanda para obtener publicidad y beneficio. Paulina no ha visto al menor hace tres semanas debido a la mala fe de su exmarido. Paulina llamó a la policía el 30 de abril porque le tocaba a ella estar con el menor. Si alguien ha mostrado casos de desequilibrios ha sido el padre y no la madre. En ningún momento la madre ha estado bajo la influencia de drogas”. En su defensa, Paulina ha presentado como prueba un video del interior de la casa mientras grababa el comentado video en el que se demuestra que se agachó para recoger unos papeles que se le habían volado.

Un juez de Miami deniega la petición de Colate

En la mañana del jueves 7 el juez, Spencer Multack, ha dictado sentencia a la que ha tenido acceso SEMANA, en exclusiva: “El Tribunal no encuentra motivos para suspender los derechos de la demandada. Tampoco considera que el niño tenga un daño eminente. Por lo tanto se deniega la petición del padre”.

En el auto al que ha tenido acceso SEMANA, el juez declara que el niño deberá estar con la madre desde el día 8 de mayo hasta el próximo día 18. Posteriormente los padres deberán volverá a retomar el régimen de visitas. Ambos tendrán el derecho de comunicarse con su

hijo todos los días a las 19:00 horas. Ni el padre ni la madre deberán interceder en

la comunicación.

Gerardo Bazúa, padre del segundo hijo de la cantante, enfrentado a la cantante

Esta no es la única guerra que mantiene la artista ya que el padre de su segundo hijo, Gerardo Bazúa, también le ha demandado para solicitar la custodia del hijo que tienen en común. Según fuentes cercanas a la cantante Gerardo se niega a llegar a un acuerdo con la madre de su hijo formalmente y ha preferido aliarse con Colate para llevar a Paulina a los tribunales.

El polémico video de Paulina que hizo arder las redes

Uno de los últimos videos de Paulina Rubio en sus redes sociales ha motivado que Colate haya vuelto a presentar, una vez más, una demanda contra su exmujer en los tribunales de Miami. En dicho video, la artista muestra una conducta un tanto bizarra, que ha dado pie a un sinfín de hipótesis sobre su estado. Miles de usuarios de las redes sociales criticaron con dureza y se cuestionaron el porqué de su actitud y su extraño comportamiento, además de preguntarse qué le ocurría, haciendo arder las plataformas digitales con sus comentarios.