Juan José Padilla ha sido el último rostro conocido que se ha expuesto a las preguntas del periodista Javier Negre y el actor Quique San Francisco en el programa de YouTube, ‘Estado de Alarma’. Un espacio virtual en el que muchos famosos han querido no solo mostrar de manera cercana cómo están llevando ellos el confinamiento por el coronavirus, sino también qué opinan sobre las medidas que se están llevando a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para vencer al virus y si están de acuerdo con la forma de proceder. Al parecer, la gran mayoría coincide con la opinión que ha expresado este domingo el torero Juan José Padilla, de que el Ejecutivo no está mostrando su mejor cara a la hora de afrontar la crisis sanitaria y minimizar, en la medida de lo posible, la crisis económica que está por llegar. Sin embargo, el diestro va más allá y pide incluso auxilio al Rey Felipe para que medie en esta situación.

El torero Juan José Padilla se encuentra recluido en su finca de Sanlúcar de Barrameda, a la espera de que pueda regresar a la rutina cuando pase la cuarentena. Nada más comenzar, el diestro quiso presentarse como un monárquico orgulloso, dejando claro que confía en el Rey Felipe y su familia para salvar la delicada situación de España frente a la amenaza sanitaria: “Yo siento la Corona, admiro a la Casa Real y creo que el Rey Felipe debería tomar cartas en el asunto. Me sumo al mensaje de Quique San Francisco”. Se refiere al llamamiento que realizaba el actor al Monarca, donde solicitaba su auxilio y su determinación a la hora de mejorar lo que consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha podido realizar: “Majestad, échenos una mano, porque estamos dejados de la mano de Dios. Entiendo que está siendo prudente, pero le pido ayuda (…) Él tiene que estar sufriendo mucho, el Rey Felipe es una persona moderada, que quiere a su país y que no quiere muertos ni conflictos, pero por eso está siendo prudente, pero yo le pido ayuda, que haga algo”, reclamaba el actor.



Juan José Padilla quiso subrayar el llamamiento de su compañero de entrevista, Quique San Francisco, y aprovecho la ocasión no solo para mostrar su respeto hacia el Rey Felipe, sino también hacia su padre, el Rey don Juan Carlos. Quiso subrayar lo que considera una injusticia, que fue el hecho de la investigación suiza que puso de relieve las supuestas cuentas opacas del Emérito y el cobro de supuestas comisiones de dudosa legalidad.

Esto, el torero lo considera una campaña de desprestigio y una estrategia de despiste del Gobierno de Pedro Sánchez: “Yo defiendo la honorabilidad del Rey don Juan Carlos. Él ha defendido siempre a España y todo eso son estrategias que quieren lanzar en contra de la Casa Real. Es vergonzoso que lo hagan, con la categoría y la calidad humana de don Juan Carlos. Me siento orgulloso de cómo nos ha defendido siempre, así que yo no me puedo creer los bulos y mentiras de estos personajes”, sentencia con seguridad Juan José Padilla, que acusa directamente a Pedro Sánchez de esconderse detrás de esta investigación realizada por las autoridades suizas: “Yo creo que fue una estrategia del Gobierno para chantajear y anular al Rey Felipe VI”.

Más ataques de Juan José Padilla al Gobierno

Juan José Padilla parece especialmente cabreado con la gestión conjunta de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y no dudó en compartirlo abiertamente en el programa ‘Estado de Alarma’ de Javier Negre: “No tienen vergüenza, deberían cerrar la carpeta y quitarse de en medio. Muchos amigos míos se arrepienten de haberles votado. No tenemos información, tienen dominados a todos los periodistas, otros están censurados, demasiado bien nos estamos portando los españoles con un Gobierno que no está dando la cara”, sentencia muy cabreado, al considerar que las medidas y ayudas son insuficientes: “El país no puede salir adelante con una paguita, debe hacerlo con buenos proyectos y con trabajo. Entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vivimos en un círculo de engaños vergonzosos. Llevamos camino de convertirnos en Venezuela. España está muy jodida y muy caliente, cuidado el Gobierno cuando esto se abra, España saldrá a la calle y pediremos otras elecciones”, promete Juan José Padilla, que desea que el Gobierno de izquierdas ceda el poder en la derecha, a quien considera más capacitada para afrontar la crisis actual.