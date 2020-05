India Martínez es dueña de un cuerpo de infarto, además de una portentosa voz y una sensibilidad especial a la hora de transmitir sus sentimientos a través de la música. Pero todo ello podría ser innato, también, pero quizá no se valore el gran esfuerzo que se esconde detrás de su buen hacer en el mundo de la música, así como en el terreno físico. Y es que su cuerpo no se ha moldeado a golpe de bisturí o con una genética perfecta, que también, sino que además ha entendido que el éxito de un cuerpo que quita el hipo es una rutina de ejercicios cuyo respeto es sinónimo de un cuerpo tonificado.

Eso sí, India Martínez no ha querido guardarse para ella misma el secreto de su cuerpo de infarto y ha dejado constancia en su cuenta personal de Instagram todo lo que suda para lucir palmito sobre el escenario. Sin embargo, como la artista también es mortal, ha comprobado cómo estas semanas de inactividad y excesos con la comida le han pasado factura, como le ha sucedido a prácticamente todo el mundo, por lo que se ha propuesto recuperar el tono perdido y despedirse de esos incómodos tres kilos que, según ella, le sobran: “Ya no me hago más de rogar. Fuera los 3 kilos, ¿quién me sigue?”, se pregunta India Martínez a modo de propuesta a que todos sigamos sus ejercicios para recuperar la silueta. ¿Te animas? Vea el vídeo: