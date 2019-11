2019 ha sido el año de las puestas de largo más espectaculares de los últimos tiempos. No solo Victoria Federica y los mellizos Luis y Amina -hijos de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova- han celebrado sus puestas de largo por todo lo alto. Ahora toca el turno de Victoria y Cristina, las hijas gemelas de Julio Iglesias, que asistirán al Baile de Debutantes de la mano de dos impresionantes jóvenes.

Celebran su mayoría de edad por todo lo alto

El pasado mes de mayo, Victoria y Cristina Iglesias cumplieron 18 años. Y el sábado 30 de noviembre harán su esperada presentación en sociedad en Le Bal, el Baile de Debutantes que se celebrará en el hotel Shangri-La de París. Una cita cargada de exclusividad, perfecta para celebrar la mayoría del año junto a miembros de las más altas esferas.

Los chicos que tendrán la suerte de acompañar a Victoria y Cristina son los hermanos De Poligny, dos aristócratas argentinos bien conocidos entre los miembros de la alta sociedad de su país natal, donde se les considera auténticos ‘royals’.

Una puesta de largo del brazo de dos atractivos condes

Y es que los hermanos Nicolás e Iván de Poligny son representantes de la flor y nata de las altas esferas de Buenos Aires y pertenecen a una familia aristócrata de origen francés. No en vano, ambos ostentan el título de condes.

Nicolás, de 21 años, es el mayor. En la actualidad estudia Administración Internacional con Lenguas modernas, con especialidad en español en la Universidad de Bath. Empezó sus estudios en 2017 y tiene previsto acabarlos dentro de dos años. Tal y como ha publicado ‘El País’, está realizando prácticas de trabajo en Madrid, en la empresa ONE to ONE Corporate Finance Group.

Iván, por su parte, Ivan de Poligny, de 18 años, también estudia en el Reino Unido. Y es un gran amante de los deportes. Además de montar a caballo para pasear por el campo, le gusta participar en competiciones de polo.

Los dos son grandes amantes de la hípica, -pasión que comparten con las mellizas de Julio-, y han estudiado en el exclusivo Stowe School y en el Instituto Cardenal Newman, una escuela católica bilingüe ubicada en la capital argentina.

Tras el Baile de Debutantes se irán de fiesta a la mejor discoteca de París

Los hermanos de Poligny hablan a la perfección tres idiomas: el castellano (su lengua de origen), el francés (la lengua familiar) y el inglés, el idioma que usan con sus compañeros de estudios en Inglaterra.

Así, las hijas del cantante con Miranda recrearán una especie de ‘remake’ millenial del ‘Siete novias para siete hermanos», pero en versión gemelar y nobiliaria. No se puede pedir más a una cita que promete ser inolvidable para las jóvenes. Y es que, una vez que termine el baile tienen previsto continuar la fiesta en la discoteca L’Arc, uno de los locales más en boga de la Ciudad de la Luz.