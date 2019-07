5 La estrategia de futuro de Julio Iglesias

El abogado de Javier Sánchez explica que aún puede retrasar el entuerto mucho más: “Tienen varias instancias para recurrir, que es lo que harán. Primero la Audiencia de Valencia, después del Tribunal Supremo, el Constitucional y Estrasburgo. Quieren retrasar el asunto y lo pueden hacer, porque Julio Iglesias tiene dinero y se considera todopoderoso. Lo que no calcula es la impopularidad que le a costar su decisión de no aceptar la resolución judicial. Pasó lo mismo con el Cordobés, cuando se empeñaba en no reconocer a su hijo Manuel Díaz. Es complicado entender su empecinamiento y cabezonería. Él sabrá”, mantiene Fernando Osuna.

La herencia menguante de Julio Iglesias, ¿qué ganaría Javier Sánchez?