En declaraciones en exclusiva para SEMANA, Gisela ha contado cómo vivió una de las noches más inolvidables de su vida: cuando cantó en riguroso directo en la gala de los Oscar 2020.

«Voy a estrechar lazos con Disney»

«Ha sido una experiencia muy fuerte, única, emocionante, mágica. Yo creo que es indescriptible lo que se siente cuando estás en ese escenario y todo lo que significa. Es apabullante. Lo he vivido muy intensamente y yo creo que esto me lo dan los años de experiencia y mi bagaje profesional». Con estas palabras, la cantante describe su paso por la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles.

Allí coincidía con estrellas de la talla de «Sigourney Weaver por ejemplo». También tuvo la «oportunidad» de hacerse «una foto con Tom Hanks». Pero aún hay más: «Tenía al lado a Leonardo Dicaprio, justo en el backstage nos cruzamos con Brad Pitt, Gerard Butler estaba en la fiesta… Billy Ellis, Elthon John«. La ex concursante de ‘OT’ ha vivido un auténtico sueño.

Eso sí, los preparativos de su puesta en escena fueron intensos: en pocos días tuvo que dejar todo listo. «La preparación ha sido algo super exprés. Esto me lo comunicaron en Navidades, pero parecía muy difícil de llevarse a cabo así que no le di mucho crédito. Y nada, hace una semana y media me dicen que sí, que se va hacer, o sea que imagínate lo que ha sido preparar los outfits, el papeleo… Ha sido un maratón, pero suerte que cuento con un equipo maravilloso de estilistas. Ha salido todo adelante y estoy muy feliz».

Cinco años de noviazgo con José Ángel Ortega

En su reciente viaje a la meca del cine, Gisela no ha estado sola. Ha viajado con su novio, Jose Ángel Ortega, con quien cumple cinco años de relación este mes de febrero. «Ha sido muy significativo. Es como nuestra celebración. Estas cosas tan fuertes y tan bonitas vivirlas en pareja une porque para mí ha sido un momento muy bonito pero muy estresante a la vez y él ha estado ahí apoyándome, dándome cariño, dándome tranquilidad y eso es súper importante», ha explicado. La pareja vive un momento dulce, pero aún no piensan en boda: «De momento no nos lo planteamos, pero nunca se sabe».

De regreso a España, tiene previsto «descansar porque no he podido». Pero en breve retomará sus compromisos profesionales. «Voy a estrechar lazos con Disney y voy a ir a ver los estudios, el parque. Cositas que tenemos por ahí que son interesantes», ha apuntado.

Más de 20 años de trayectoria a sus espaldas

Con más de 20 años de trayectoria profesional a sus espaldas, Gisela ha trabajado duro para seguir viviendo de la música. El camino no siempre ha sido fácil. Ella misma ha relatado cómo vivió su desvinculación con Gestmusic, la discográfica con la que comenzó su carrera como solista. «Había veces que no teníamos nada y esas ofertas no nos llegaban. Nos engañaban. Cuando nos enteramos pedí la carta de libertad», desvelaba en SEMANA.