Esta tarde a las 20 horas, numerosos amigos, compañeros y familiares han dado un último adiós a Álex Lequio. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio perdía la vida a los 27 años tras dos años de lucha contra el cáncer actriz el pasado 13 de mayo en Barcelona. Pero no ha sido hasta hoy cuando sus seres queridos han podido reunirse y arropar a los suyos en su último homenaje. A la misa, oficiada en la Parroquia Nuestra Señora de la Moraleja, próxima a la casa de la presentadora, no han faltado sus padres, así como numerosos rostros conocidos. Entre ellos, Boris Izaguirre, Pepe Navarro, Paloma Lago, Terelu Campos, Susana Uribarri, Pablo Casado, Alejandra Rubio, la novia del joven, Carolina Monje, y los tíos y primos del empresario.

La emotiva carta de Clemente Lequio a su hermano Álex

En el funeral también ha habido grandes ausencias. Una de ellas, la de Clemente Lequio, hijo de Antonia Dell’Atte y hermano de Aless. El joven, que vive fuera de España, no ha podido trasladarse a nuestro país. Pero ha querido recordar de una manera muy especial a Álex en el día de su funeral. A través de sus redes sociales ha escrito una emotiva carta que comienza así: «Querido Aless. Me llena de tristeza no poder estar presente para este homenaje que todos tus seres queridos te han querido organizar en tu honor. Te quería escribir algunas palabras, no solo para hacerte llegar mi amor, sino también para intentar dar un mensaje positivo hacia todos aquellos que como tu madre, nuestro padre, tus parientes, tu novia, tus amigos y todas las personas que están destrozadas por el hecho que ya no estas aquí físicamente con nosotros».

«Eres nuestro ángel»

«Aless, dejaste esta vida terrena y material para ir a un mundo metafísico y espiritual que solo gente maravillosa como tú merece estar. Decir que eres nuestro ángel y que nos estás protegiendo es reductivo. Tú estas con nosotros, en nuestra mentes y en nuestros corazones. Estas en este momento en Madrid y al mismo tiempo conmigo en Miami o en cualquier otro lugar del mundo para estar con quien quieras, para reírte con nosotros o para intentar animar los que tanto te han llorado y aun te están llorando», explica en su misiva, publicada en su cuenta de Instagram.

«Sentimos tu presencia Aless y eres mucho más que un ángel porque sigues y seguirás siendo el hijo para tus padres, el amigo para tus amigos y, ahora más que nunca, mi hermano», añade. «No dejaste este mundo de manera discreta sino dando un rugido como un autentico león para entregar tu gran mensaje de valentía, coraje, amor y esperanza y esto, querido Aless, vale más de cualquier hazaña que todos nosotros comunes seres mortales en esta tierra hayamos cumplido o intentemos cumplir».

Como colofón a su carta, detalla: «Ahora espero que todos podamos aprender de lo que nos has enseñado para amarnos y disfrutar de los pequeños, simples y irrepetibles instantes que nos da la vida. Al final, sea lo que sea, se que estarás junto a todos nosotros. Como tú no hay nadie. Te quiero. Tu hermano, Clemente».

Un funeral emotivo y muy familiar

La misa en homenaje a Álex Lequio se ha caracterizado por un ambiente de profunda aflicción. Pero también ha habido momentos muy emotivos, ya que numerosos amigos de toda la vida del joven lo han recordado dedicándole unas palabras en la misa. Los más emocionados en el funeral han sido sus padres, quienes han podido estar arropados y acompañados por sus seres queridos. Cuando Aless perdía la vida, en plena pandemia, no se le pudo celebrar una despedida multitudinaria. A su entierro, en el tanatorio madrileño de La Paz, solo pudo asistir un reducido número de personas. Tras un mes y medio de espera, sus progenitores han podido, por fin, dedicarle un sentido homenaje y sentir el calor de quienes formaban parte de la vida de su hijo.