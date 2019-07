4 Aún le quedan compromisos que cumplir

Pero el de ayer no es el único compromiso que mantiene a Ainhoa ‘atada’ a España y sin luna de miel. Ella misma ha explicado sus próximas citas con su público. «Trabajo, así que no hay verano de vacaciones. Nunca he tenido veranos de coger un mes de vacaciones en toda mi vida y me he acostumbrado así”.