Sara Carbonero ha enviado un mensaje muy especial a Iker Casillas con motivo de su aniversario. El portero celebra su 30 cumpleaños y para conmemorar este día, la presentadora y empresaria ha compartido una foto de su marido con sus dos hijos, Martín y Lucas, junto a unas bonitas palabras.

Días de felicidad en familia

Haciendo un juego de palabras entre «felicidad» y «edad», Sara ha escrito «Felizedad» en su cuenta de Instagram. Una única palabra que recoge dos conceptos básicos en la vida de la joven. Junto a su mensaje, una preciosa instantánea del deportista en la playa con los dos hijos de la pareja. Asimismo, varios hashtags que resumen lo que quiere decir a su marido en un día tan importante: «No te haces mayor te haces mejor», «Treina y todos», «feliz vida», «Porto» y la que ya es una máxima para ella: «slowlife».

Iker, en su 39 cumpleaños: «Da mucho respeto»

Iker, por su parte, también publicaba un emotivo post con motivo de su cumpleaños. «Una vez que cumplí 8 años pensaba que Superman existía y que Spiderman iba lanzando telarañas por los rascacielos de Nueva York. Tenía tantas ganas de ir al colegio que no me importaban otros asuntos. Normal, tenía 8 años recién cumplidos. Con 8 años sigues disfrutando de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente aunque, ya estás en el límite. Casi casi. Hoy me toca cumplir 39 años. 31 años más que entonces», escribía.

«¡Se escribe fácil pero da mucho respeto! Mañana mi madre, como ya es tradicional, me tendrá que llamar a las 14:45 en punto. Las madres son así. Si os digo la verdad, parece que mi aniversario mudó de fecha desde hace más de un año. Por lo menos, sigue siendo mayo mi mes particular!! #muchasgraciasporlasfelicitaciones

#buenasnochesmundo 🌍 No quiero desmerecer a los hermanos Casas. Pic with my brother», concluía su publicación.

El día de su cumpleaños, el jugador de fútbol ha recibido numerosas muestras de cariño de sus seres queridos y amigos. Algunos de ellos rostros conocidos como Paula Echevarría, Luis Figo, Bibiana Fernández, Amelia Bono, Paz Vega, Nuria Roca, Raquel del Rosario, Pitingo, Manuel Martos o Amaia Montero, entre otros.

Hace un año, el 1 de mayo de 2019, Casillas sufría un infarto de miocardio que lo alejó del terreno de juego durante varios meses. Su problema cardiaco, que se producía días antes de que Sara fuera operada para retirarle un tumor maligno, consecuencia del cáncer de ovario que padece. Todo ello precipitó su decisión de retirarse de mundo del fútbol después de 22 años de carrera deportiva, tal y como anunció el pasado julio.