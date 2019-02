Están hartos de repetirlo. La relación entre Paula Echevarría y David Bustamante es cordial a pesar de su ruptura. Cierto es que, como suele decir la actriz entre risas, no quedan a tomar café cada día, pero, por e bien de su hija, han logrado un equilibrio perfecto que permite que entre la otrora pareja reine un clima de buen rollo envidiable.

Dada esta buena sintonía, no se entiende el último mensaje que el extriunfito ha mandado a su ex a través de su último disco, ‘Héroes en tiempos de guerra’. El cantante ha escrito una bonita dedicatoria a su excompañera de ‘Bailando con las estrellas’ Yana Olina, con quien mantuvo un intermitente romance que coincidió con la elaboración de su disco, y sus palabras pueden no sentar muy bien a Paula. No por la dedicatoria en sí, pues ella ha rehecho su vida con Miguel Torres y espera lo mismo del padre de su hija, sino porque da a entender que no ha sido hasta la llegada de Olina cuando David ha descubierto el amor.

Juzguen ustedes mismos. “A Yana, capaz de hacerme volver a creer en la bondad, el desinterés, y descubrirme lo que se siente al ser amado“, reza la dedicatoria que envía David a Olina. La palabra clave no deja lugar a dudas: DESCUBRIRME. ¿Es que nunca antes David se había sentido amado? ¿Es que con Paula no llegó nunca a experimentar esa sensación?

El cántabro podría haber utilizado cualquier otra expresión como la que utiliza al principio de su frase que hiciera referencia a esa nueva oportunidad que le había dado la joven rusa. Podría haber hablado de ese volver a empezar, de esa sensación de volver a creer en el amor, pero no utilizar un término, el de descubrir, que no deja margen a que anteriormente supiera lo que es sentirse amado. Descubrir, según el diccionario, significa “encontrar una cosa cuya existencia se desconocía“. ¿Lo habrá hecho a propósito Bustamante? ¿De verdad quería decir que con Paula nunca se ha sentido amado?

Más contenido .....