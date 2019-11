3 Las mujeres de su vida

«¿Te has enamorado alguna vez realmente?», le preguntaba la periodista. «Supongo que sí. Me he apasionado muchas veces. Hablo de tres mujeres en mi vida. De Katia Cañedo me enamoré. De Genoveva también me enamoré», respondía. Y detallaba sobre la mexicana: «Me ha perdonado, me ha entendido. Yo también a ella».

5 años sin la duquesa de Alba: así se fracturó su familia sin ella