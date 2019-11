Ha tenido que pasar más tiempo del que a él mismo le hubiera gustado, pero Cayetano Martínez de Irujo ya ha podido presentar sus memorias de manera oficial. Una cita en la que ha estado muy acompañado por algunas de las personas que más quieren, como su novia, Bárbara Mirján, y sus dos hijos, Luis y Amina Martínez de Irujo, y en la que también ha habido ausencias muy sonadas.

Cayetano no ha podido evitar emocionarse, no solo por la situación en general, sino por el alejamiento que ha quedado más que claro que tiene con gran parte de sus hermanos. La publicación de este libro, ‘De Cayetano a Cayetana’, sentó como un jarro de agua fría en la familia Alba, hasta el punto de que le han retirado la palabra.

No es solo que ninguno de ellos haya estado a su lado en esta cita tan especial para él sino que, como cuenta, ni siquiera le mandaron un mensaje durante los diez largos días que permaneció ingresado en el hospital. Solo hubo una excepción, la de Fernando, que es el único de sus hermanos que permanece a su lado, a pesar de que no pudiera estar con él durante el lunes al encontrarse en un viaje de trabajo. De no haber sido así, seguro que Fernando Martínez de Irujo hubiera estado junto a su hermano y otros rostros conocidos que acudieron a la cita como José María Ansón, Emilio Butragueño, Miguel Ángel Gil Marín o Jesús Álvarez, entre otros.

A pesar de todo, el duque de Arjona prefiere centrarse en las cosas positivas y valorar tanto la presencia de su pareja, que se ha convertido en uno de sus mayores apoyos, la de sus dos hijos y la de su exmujer, Genoveva Casanova, que no dudó en estar a su lado en los días que permaneció en el hospital.