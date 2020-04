Alba Carrillo ha compartido un bonito mensaje a su pareja, Santi Burgoa, a quien echa mucho de menos. Nuestro país lleva seis semanas de confinamiento y en todo este tiempo la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no ha podido ver a su novio, Santi Burgoa.

La modelo ha asegurado recientemente en televisión que no ha podido reunirse con su chico desde que fuera decretado el Estado de Alarma en España, el pasado 14 de marzo. Sin embargo, el distanciamiento con su pareja no es algo que lleve mal. Todo lo contrario: incluso le parece conveniente esta forzoso ‘parón’ en su relación. “No nos vemos desde que comenzó el Estado de Alarma. Hay miles de parejas así y no pasa nada», declaraba a mediados de abril frente a las cámaras.

La ex de Fonsi Nieto y Feliciano López ha asegurado públicamente que su relación con el periodista sigue viento en popa a pesar de la complicada situación que estamos viviendo ante el avance de la pandemia. «Estoy encantada, confirmo que estamos juntos”, decía.

Las bonitas palabras de Alba a Santi

Aunque lleva bien el encierro forzoso, así como el hecho de no ver a su chico, lo echa mucho de menos. La colaboradora ha querido dejar patente en su cuenta de Instagram cuánto extraña a su compañero sentimental con un mensaje tan breve como cargado de significado. «Ojalá pronto! ❤️@santiburgoa», ha escrito. Dos simples palabras han bastado para que Alba manifieste ante sus 554.000 seguidores que está deseando volver a ver a su amor.

Alba Carrillo y Santi Burgoa empezaron su relación en el año 2019, poco antes de que ella entrara en la casa de Guadalix de la Sierra como concursante de la séptima edición de ‘Gran Hermano VIP’. Durante los tres meses que duró el ‘reality’ -en el que quedó finalista-, la pareja tuvo que enfrentarse a una prolongada e inusual separación. Sin embargo, salieron reforzados de la experiencia. Por eso, Alba sabe que ambos serán capaces, una vez más, de superar este obstáculo.

Prefiere estar separada de su chico

La colaboradora ha admitido públicamente sentirse bien ante este «encierro» obligatorio. Porque ella es una mujer independiente, no ve con buenos ojos estar las 24 horas del día junto a una pareja. Y las separaciones, a veces, sirven para unir más los lazos con los seres queridos.

En la actualidad, Alba guarda cuarentena en su domicilio de Madrid, donde está con su hijo, Lucas González Carrillo, nacido el 17 de octubre de 2011 y fruto de su relación con el expiloto y DJ. Con ellos también se encuentra Lucía Pariente, madre de la joven, quien se ha trasladado a su domicilio para ayudarla con el pequeño y hacer más llevadera su estancia en casa en estas circunstancias.

Las palabras de apoyo de Alba a Fonsi

Recientemente, Alba compartía un mensaje de apoyo a su ex, que ha perdido a su padre, Alfonso, el pasado 7 de abril. El exdeportista también ha tenido que afrontar la muerte de su abuela, que se produjo una semana antes de morir su progenitor.

«Hoy Lucas y yo hemos recordado… Los churros que le llevaba el abuelo para desayunar, las trampas que le ponía Lucas para que se quejara al levantarse de la siesta, las bolsas que traía con cromos que le “sacaba” al abuelo cada vez que le veía… y muchas cosas más que se quedan aquí y vivirán con él para siempre. Nosotros nos encargaremos de que estés orgulloso del súper nieto que tienes ❤️ Todo mi cariño». Con estas palabras, la madrileña mostraba sus condolencias ante el fallecimiento de su exsuegro.

El gesto de Alba hacia el padre de su hijo es una señal de que las relaciones entre ambos ha mejorado notablemente. Han enterrado el hacha de guerra y se han dado una tregua. En una entrevista concedida a SEMANA, Fonsi confirmaba, satisfecho, que las cosas se han calmado, por fin. «Últimamente estamos en una situación buena, tenemos una buena relación después de pasar por momentos complicados. Yo a Alba la veo bien y tranquila. Cuando uno está enamorado la vida te la tomas mejor. Al chico nuevo personalmente no lo conozco pero me gusta, veo que es tranquilo, deportista… Ella tiene derecho a ser feliz porque lo ha pasado bastante mal, es una chica que se lo toma todo muy a pecho. Si ella está feliz y tranquila, egoístamente para mí fenomenal», detallaba.