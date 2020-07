Una vez más, la colaboradora arremete contra Rociíto y defiende públicamente a Rocío Flores. «Yo a mi hija no le he metido nunca en una habitación», dice.

Una vez más, Belén Esteban ha cargado con dureza contra Rocío Carrasco. Uno de los temas del debate de ‘Sálvame’ abordaba las últimas declaraciones de Carmen Borrego y Alejandra Rubio sobre la hija de Rocío Jurado.

El pasado 11 de julio, Amador Mohedano se sentaba en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para hablar, una vez más, de la inexistente relación con su sobrina, así como de la millonaria herencia de su hermana. En su entrevista, el que fuera mánager de ‘la más grande’ aseguraba que no tiene ningún tipo de relación con Las Campos. Sobre sus declaraciones, la colaboradora aclaraba que ella, su madre María Teresa Campos y su hermana Terelu llevan años siendo amigas íntima de la chipionera, así como de Rociíto. Y aseguraba que, años atrás, Amador y ella hablaban con frecuencia, ya que muchas veces éste le pedía que la artista o su mujer, Rosa Benito, participaran en el programa que dirigía. Y ha revelado que llegó a pedirle que quitara a Rocío Carrasco para poner en su lugar a su esposa.

«No me extraña nada lo que diga. Mi madre y mi hermana han estado en la boda de Rocío Jurado. Mi madre y mi hermana han estado en la boda de Rocío Carrasco. Han estado en la comunión de sus hijos. Rocío Jurado ha estado en la Primera Comunión de mi hija Carmen. Yo tengo unos pendientes de esmeralda que son los que primeros pendientes que tuvo mi hija Rocío Jurado estuvo en el bautizo de Alejandra Rubio. Si eso es no tener relación, vale. Siempre he respetado a Amador y él siempre me ha llamado a mí para que metiera a su mujer en el programa nuestro, en ‘Día a día’. Pero nunca ha hablado conmigo ni sabe quién soy…», explicaba, indignada. Carmen Borrego no entiende por qué Amador se muestra tan ajeno y que diga «que no sabe quién soy».

La colaboradora habla del distanciamiento entre Rociíto y sus hijos

Alejandra Rubio, por su parte, opinaba que se dicen muchas falsedades sobre Rocío Carrasco, de la que es amiga. Y que hay mucha gente que no tiene «ni idea» de lo que sucede dentro de la familia. Al hablar sobre el distanciamiento de ésta con sus hijos, cree que no se puede señalar con el dedo a Fidel Albiac. La joven se sumaba así a la defensa a ultranza que todo su clan hace en los medios de Rociíto: «Mi familia ha cuidado mucho a Rocío hija y no sé cuál es el problema. Es muy injusto lo que él dice».

Esta tarde en ‘Sálvame’, los entresijos familiares de los Mohedano se ponían sobre el tapete. Kiko Jiménez, ex de Gloria Camila, defendía a la madre de Rocío Flores. Considera que Amador ha querido «desacreditar a la familia Campos». El de Jaén añadía que Rocío «jamás me ha contado eso que su madre la encerraba. Amador cuenta cosas que son muy graves».

«Yo a mi hija nunca la he metido en una habitación»

La de Paracuellos del Jarama explotaba al escuchar las palabras del andaluz. «Yo a mi hija no le he metido nunca en una habitación. No sé lo que tu madre habrá hecho contigo», le espetaba. «¿El otro (Antonio David) qué ha hecho? Ahí nos callamos, ¿verdad?». La colaboradora rompía una lanza a favor de la nieta de la cantante: «Yo le contesto con mucha educación. Igual que has hablado con Fidel podrías hablar un día con Rocío Flores. De quien no tiene ni idea es de Rocío Flores porque nunca te lo ha contado», indicaba. Belén siempre ha defendido a la que fuera finalista de ‘Supervivientes 2020’. Nunca ha entendido cómo su progenitora lleva siete años sin dirigirle la palabra. «Grave es que una madre no se interese por sus hijos», concluía. «Y no hablamos de uno, sino de dos».

No es la primera vez que Belén Esteban defiende a capa y espada a los hijos de Antonio David Flores. Como progenitora empatiza al cien por cien con su compañero, que lleva años afrontando la crianza de sus hijos sin la colaboración de su ex. «No sé qué le ocurre a Rocío Carrasco. No entiendo muchas de las situaciones, no me entra en la cabeza, pero a mí me da pena. Aquí hay algo importante que se nos escapa o quién lo sabe, no puede contar”, explicaba la madrileña sobre esta cuestión a finales de 2019.