Amador Mohedano se ha cansado de esperar a que le llegue la sonada demanda de su sobrina, Rocío Carrasco, y el marido de esta, Fidel Albiac, por desvelar algunos de sus secretos y hablar sin pelos en la lengua sobre lo que opina de ellos, por lo que ahora pide que le demanden, si se atreven…

Amador Mohedano no tiene pelos en la lengua y no es muy dado a callarse aquello que le ronda por la cabeza, aunque esto le pueda pasar factura en un futuro próximo. De esto volvió a hacer gala hace varias semanas cuando se sentó en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para hablar sin reparos sobre su sobrina, Rocío Carrasco, así como del marido de esta, Fidel Albiac. Ni una ni el otro salieron bien parados de la entrevista, dado que el hermano de la desaparecida Rocío Jurado no tuvo miedos a la hora de tirar de la manta y hablar de supuestas irregularidades en el reparto de la herencia de “la más grande”, así como los motivos por los que cree que su sobrina se ha distanciado tanto de su familia, hasta el punto de que se ha quedado prácticamente sola y sin respaldo entre los suyos.

Unas revelaciones que bien podrían haberle costado una demanda por parte de Rocío Carrasco, Fidel Albiac o ambos en conjunto, porque mucho de lo que dijo sin filtros podría ser motivo de análisis por parte de un juez. Algo que, por otro lado, no le preocupa lo más mínimo a Amador Mohedano, pese a saber de la predilección de su sobrina a solucionar sus problemas con mediación de la justicia, a la que recurre siempre que considera que se han vulnerado sus derechos, aunque en ocasiones sea un juez quien le haga recapacitar y quitarle la razón, como así ha sucedido en varias ocasiones en su interminable batalla legal contra Antonio David Flores.

Pero no por miedo a perder una batalla va a hacer que Rocío Carrasco y Fidel Albiac no reclamen judicialmente una compensación al daño supuestamente ocasionado por Amador Mohedano en sus declaraciones públicas. Sobre esto ha hablado sin problema alguno el exmarido de Rosa Benito con los reporteros de ‘Europa Press’, asegurando que su sobrina “se lo tendrá que pensar bien si me quiere poner una demanda. Si la quiere poner que la ponga”, le anima Amador Mohedano desde la distancia a la hija de su hermana, dado que por el momento no ha recibido notificación alguna del juzgado.

Además, Amador Mohedano ha querido aprovechar la oportunidad que le brindan los reporteros al ponerle un micrófono enfrente y ha querido dar su pésame a la familia de Humberto Janeiro por su pérdida. Se solidariza con el dolor de la familia y ha querido dedicarles unas palabras de aliento en tan delicados momentos. Vea el vídeo.