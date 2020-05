Alexis Ledgard cada día da menos crédito a lo que vive en su amarga lucha contra Bigote Arrocet, por conseguir un reconocimiento legal que le reconozca como hijo biológico. Aunque el cómico chileno ya ha confesado que es su padre, el juez aún no se ha pronunciado, pero tanta tensión en pleno enfrentamiento legal ha provocado que su relación se desgaste cada vez más. Ahora, entre él y su padre todo son reproches, como el dolor que le ha causado a Alexis el ver a la expareja de María Teresa Campos mandando un mensaje de ánimo a sus amigos después de permanecer casi un mes entero en paradero desconocido.

Bigote Arrocet está en alta mar, en un lugar indeterminado, como así ha evidenciado a través de un vídeo que se ha viralizado. Sobre este desaire, Alexis Ledgard asegura que su padre “no es una mala persona, pero no se da cuenta. Ojos que no ven, corazón que no siente, pero hace daño a las personas. Supongo que también le habrá hecho daño a María Teresa Campos. Gente que lo ha conocido y lo respeta como es, pero a mí me ha hecho mucho daño, no se juega así con las personas y luego te olvidas. Mi hermana Gabriela dice que nunca habla mal de nadie, pero no exime que hagas daño a las personas, no hay que ser muy listo para entender eso”, se despacha a gusto Alexis Ledgard, que está muy cabreado con la actitud pasotista de la que supuestamente hace gala su padre.

Alexis se siente solo y desamparado en su batalla legal por conseguir el reconocimiento de paternidad necesario para ser hijo de Bigote Arrocet, también a ojos de la justicia. En un principio creía que contaría con el favor de sus hermanos, pero lo ha perdido, tal y como él mismo lo confiesa apenado: “Están todos en mi contra, ellos se creyeron en su día que yo quería salir por la fama y el dinero, y yo he demostrado que no. Simplemente me encontró la prensa y ellos se pensaron que yo quería salir, podría haber salido antes, todos cabreados porque salí en la prensa, desde el primer momento nunca hablé mal, saben perfectamente que fui muy inocente cuando lo conocí. Lo saben perfectamente. Él se ha aprovechado de mi totalmente”, se lamenta con rencor Alexis Ledgard, que no comprende por qué todos se han unido en su contra en esta batalla.

Pero Alexis Ledgard no se queda aquí en sus declaraciones en las que vuelve a poner en entredicho las intenciones de Bigote Arrocet y sus hijos respecto a él. No entiende por qué ven en él unas supuestas malas intenciones, cuando desde el principio ha puesto las cartas sobre la mesa: “Yo estoy muy tranquilo con lo que hago, soy muy noble, soy lo más transparente del mundo y lo soy y si hablo es con fundamento y después de mucho, con mucha paciencia”, subraya. Vea el vídeo para comprobar su gran enfado y dolor por la familia que le da la espalda.