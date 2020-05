10 Su reacción al conocer el Estado de Alarma decretado en España: "¿Y mi madre?"

Rocío no podrá olvidar nunca lo que sintió aquella noche. A saber la grave situación que asola al mundo y a nuestro país, esperaba recibir noticias de su madre. Pero no las tuvo. Desesperada, se lamentaba entre sollozos. «Llevo siete años sin saber de mi madre. Que me pase esto y que no sea capaz de coger el teléfono me parece increíble, que no sea capaz de hacerlo ni en esto… Me entran ganas de coger e irme. No me lo merezco. El que me manda un mensaje es mi padre.

«Mi padre no tiene relación con mi madre. De la única que no lo sé es de ella. ¿Y mi madre? ¿De ella no sabéis nada?», se lamentaba. Su reacción delataba sus enormes ganas de escuchar la voz de Rocío Carrasco después de siete largos años de distanciamiento.