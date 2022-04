Tras más de dos años de parón obligado por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, la Semana Santa ha regresado a nuestro país. Son muchas las ciudades que se han engalanado para recibir a sus vírgenes y santos. Las cofradías y hermandades han vuelto a desfilar en las procesiones llenas de sentimientos. Málaga y Sevilla, dos de las ciudades que más público y turismo atrae en estas fiestas religiosas, están repletas de rostros famosos.

Son muchos los devotos que regresan a su tierra natal para disfrutar de estos días tan señalados, como es el caso de Antonio Banderas, que todos los años vuelve a Málaga. O Fran Rivera y Lourdes Montes, que se dejan ver por las calles de la capital hispalense. Son muchos los rostros famosos que salen a sus balcones (algunos en propiedades y otros alquilados) para venerar a sus imágenes y disfrutar de las procesiones con todo el sentimiento que les caracteriza. Pero, también son muchos los famosos que aprovechan estas fechas para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Eso sí, lo hacen poniendo tierra de por medio y alejándose del ajetreo que se puede ver en las grandes ciudades durante estos días.

Y es que al igual que las procesiones se vieron canceladas por la pandemia, los viajes al extranjero (e incluso dentro de la Península en algunos momentos) también se vieron afectados. No podíamos coger un avión para marcharnos a un destino paradisíaco o para conocer alguna capital europea. Por este motivo, con la pandemia mucho más controlada y la mayoría de los aeropuertos abiertos, hay que aprovechar el tiempo que hemos perdido y retomar esos planes que teníamos en nuestras mentes años atrás y que se quedaron sin poder hacer. Eso es precisamente lo que habrán pensando muchos famosos que han puesto tierra de por medio a un sinfín de destinos. Te los contamos ¡TODOS!

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz cruzan el charco y se marchan a Nueva York

No es la primera vez que la pareja pone rumbo a la ciudad de los rascacielos. Ya lo hicieron en el año 2019, cuando Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz disfrutaron de una exótica ruta gastronómica por Nueva York. Ahora, repiten experiencia. Desde hace unos días que la presentador y el chef se encuentran en Estados Unidos. «Love in New York ❤️ ❤️ ❤️», escribía Pedroche junto a la fotografía que hay sobre estas líneas. La pareja de tortolitos está compartiendo mucho material de su estancia en Nueva York y lo cierto es que no nos pueden dar más envidia. Disfrutando de unas vistas panorámicas de la ciudad desde el Empire State, el bullicio de la gente en Times Square o el puente de Brooklyn son algunos de los imprescindibles que no se han perdido.