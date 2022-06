Desde que se detuviera a Arantxa Palomino y su marido, el actor Luis Lorenzo, por la muerte de Isabel Suárez Arias de 85 años ambos se han convertido en la pareja más buscada. Ella ya ha roto su silencio en un programa de televisión, donde además de insistir en su inocencia, dio todas las explicaciones pertinentes sobre el fallecimiento de su tía. Tras asegurar que desconocía que era el cadmio y cómo habían aparecido 200 veces superiores a este metal pesado en el interior del cuerpo de su familiar, vuelve a estar en primera línea mediática. Y es que este viernes se ha conocido que la familia de la tía política de Luis Lorenzo y quien a su vez denunció su desaparición al no saber nada de ella, ha recurrido la libertad del actor y de su mujer, pues consideran nulo el auto.

Horas después de que Arantxa diera su versión en televisión durante varias horas, el abogado que representa a la familia de Isabel, la anciana presuntamente envenenada por la pareja, recurre la decisión de la jueza al considerar nula la resolución. Así lo revela Europa Press, donde cuentan que en la comparecencia de los investigados tras haber sido detenidos no estuvo presente la acusación particular, «por lo que considera que el auto dictado por la magistrada no es conforme a derecho».

De momento, se encuentran el libertad provisional y sobre ellos pesan varias medidas cautelares. Entre otras, retirada de pasaporte y tener la obligación a firmar todas las semanas en los juzgados, por lo que les es imposible viajar a Egipto estos días, tal y como reclamó el matrimonio en su detención. La solicitud ha sido denegada por la gravedad de los hechos y porque aún están siendo investigados, siendo varias las pruebas que les ponen en el punto de mira. Cabe señalar que esta semana veían la luz varias fotografías del registro de la casa en la que vivió esta anciana durante apenas tres meses con Luis y Arantxa y con sus hijos. Unas pilas con polvo blanco están siendo analizadas, al igual que el origen de 140.000 euros en metálico en la casa de esta pareja a las afueras de Madrid.

Mientras sobre el dinero encontrado Arantxa dijo que era de su marido y de una dilatada carrera de más de 30 años en el mundo del espectáculo, sobre las pilas dio una versión que no ha pasado desapercibida en redes sociales. «No sé a que te refieres, creo que era una panera que yo tengo para poner el pan cuando viene gente, pues imagino que serían migas pan o bollos, yo tengo hijos, muchas pilas en casa, y quizá alguno de ellos las puso allí», espetó. Ambos apelan a la presunción de inocencia e insisten en que hay que ser cautelosos y que pueden demostrar todo lo que dicen y todo lo que ha pasado hasta este momento.