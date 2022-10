Jesús Quintero ha fallecido solo 26 días después de que su familia anunciara su ingreso en una residencia. Estaba atendido y arropado por aquellos que le querían, quienes le visitaban siempre que podían para seguir de cerca su estado, sin embargo, el periodista ha muerto dejando a sus seres queridos un gran vacío. A los 82 años nos ha dejado y ha sido horas después de confirmarse su partida cuando su círculo más cercano ha roto su silencio. La que fue su segunda esposa, Joana Bonet, y su hija Andrea han posteado sus primeras palabras, en las cuales le recuerdan como un gran ejemplo para todos.

«Jesús Quintero ha fallecido el 3 de octubre a causa de una insuficiencia cardiaca. Durante estos últimos meses, ha luchado con coraje y amor para mejorar su salud, arropado por su familia y por el mejor equipo profesional de la Residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique. Desde allí, se ha despedido de la vida con gratitud y paz, siendo un ejemplo para todos nosotros«, comienza diciendo el escrito. La familia del comunicador todavía está digiriendo lo sucedido y han aprovechado la ocasión para agradecer a todo el mundo lo querido que ha sido a lo largo de su vida.

«Conmovidos por su pérdida, queremos agradecer las infinitas muestras de cariño recibidas por parte de toda la sociedad española, y muy especialmente de todos sus compañeros de profesión, la de comunicador, que defendió hasta el final de sus días con pasión y honestidad. Murió descansando, en paz, acaso ya en lo alto de su colina», apunta Joana Bonet. Ella y Jesús Quintero ya no estaban juntos, pero estaba al tanto de todo y sabía cada detalle de su evolución, siendo este lunes 3 de octubre cuando se supo de su muerte.

Según se ha contado, encontraron a Jesús Quintero sin vida tras echarse la siesta, siendo el personal de su residencia quienes le encontraron y quienes avisaron de la noticia a sus familiares. Se sabía que su estado de salud era delicado, tanto que su círculo había decidido ingresarlo hasta que ya no ha podido más. Su deseo y el de su familia era volver a casa, siempre y cuando su salud lo permitiera, no obstante, finalmente no ha podido ser.