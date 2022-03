La ruptura de Almudena Cid y Christian Gálvez no solo fue una sorpresa para España, también para ella. Ni la gimnasta olímpica ni tampoco su familia se esperaban esta decisión después de 15 años juntos. Mucho menos que solo unos meses más tarde gritaría a los cuatro vientos su amor por Patricia Pardo, por lo que están muy dolidos. Ya pasean de la mano y él ha borrado de un plumazo todo el pasado que le unía a su ex en redes sociales. Con el divorcio firmado y un acuerdo económico que han aprobado ambas partes, los seres queridos de Almudena no piensan mantenerse en silencio. «Ninguna mujer merece este desprecio», aseguran muy molestos. Si bien consideraron a Christian alguien de la familia, ahora le ven como «un completo desconocido», tal y como ha podido saber SEMANA.

«Le entraron muchas prisas en noviembre por dejar la relación. No era normal habiendo reformado la casa entera poco antes. La dejó el 23 de noviembre», dice alguien que tiene una relación de extrema confianza y relación con Almudena Cid. Solo tres meses después se confirmaba que el presentador había rehecho su vida con una compañera de cadena a la que ya dedica con toda naturalidad en la radio o redes sociales escritos románticos. Un dolor e indignación que, a día de hoy, no solo acompaña a la propia Almudena, sino también a sus padres, según la información que maneja este medio, quienes están muy enfadados con el que fuera su yerno. Ellos antes y ahora apoyan a Almudena y no piensan soltarla de la mano.

«Esto ha sido un daño irreparable para Almudena»

Almudena Cid intenta sobreponerse ahora del que ha sido el golpe más duro que ha recibido a nivel sentimental, un proceso que asimila junto a los suyos. Aunque ella procura refugiarse en el trabajo y en la obra teatral en la que participa, le está siendo muy difícil. «Esto ha sido un daño irreparable para ella. Él se ha retratado solo», dicen con cierta indignación. No solo por el final de su historia de amor, sino por todo lo que ha sucedido después: «Se siente engañada». Eso sí, en SEMANA podemos asegurar que están convencidos de que se recuperará y de que con el paso del tiempo volverá a creer en el amor ahora ausente en su vida.

Fue hace tan solo unos días cuando ella junto a sus padres recogió todas sus pertenencias, recuerdos que había ido creando junto a Christian Gálvez en el domicilio que ambos compartían a las afueras de Madrid. En SEMANA te mostramos todas las fotos exclusivas de la actriz haciendo la mudanza junto a sus progenitores, un capítulo que ya ha cerrado y del que ella, de momento, en primera persona prefiere no hablar. Quienes no pueden evitar contar su versión son sus familiares, quienes, aunque a cuenta gotas, han ido desvelando lo que sucedió de puertas para adentro en la vivienda de Boadilla del Monte en la que residían. «Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué», dijeron.

El acuerdo de divorcio

Se casaron en régimen de separación de bienes, pero tras 15 años juntos han llegado a un acuerdo. Christian Gálvez ha aceptado las peticiones de Almudena Cid y ha dejado para la artista un loft valorado en 225.000 euros, un coche, una furgoneta y dos plazas de garaje, además de una cantidad de dinero de la que se desconoce la cifra, según ‘Madrid Directo Flash’. Él, por su parte, se quedará con la casa en la que habían vivido hasta antes de su ruptura, la misma que reformaron hasta romper para siempre y que pertenecía al presentador.

