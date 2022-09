Fabiola-Martínez-amor

Tras el periodo estival, nuestros famosos vuelven al panorama social cargados de proyectos y renovadas fuerzas, como es el caso de Fabiola Martínez (49). La exmujer de Bertín Osborne inauguró en Valdebebas (Madrid) el último centro de Moonz, especializado en ortodoncia infantil y odontopediatría, y hasta allí se trasladó SEMANA para que nos contara cómo se encuentran sus dos hijos y si está dispuesta a darle otra oportunidad al amor.

Pregunta: ¿Qué tal el comienzo de curso?

Respuesta: Tranquilita y con cambios. Carlitos tuvo el año pasado algunos problemas a la hora de adaptarse al colegio nuevo y lo he vuelto a inscribir otra vez en el de siempre, para que vuelva con sus amigos, con el sistema británico, que es con el que ha estudiado siempre. Y bueno, parece que va mejor.



P: ¿Qué tal ha vuelto del campamento cívico-militar al que lo inscribiste en verano?

R: Creo que el campamento lo que le ha dado es mucha autoestima. Se ha enfrentado a retos que, en condiciones normales, no los haría y, de repente, se ha dado cuenta de que aquello que le parecía imposible, como escalar una montaña, lo puede hacer perfectamente. Ahora está entrando en una edad complicada, ya dejó de ser un niño y ahora, claro, empieza a ser adolescente, te necesita más y tiene más inseguridades.

P: ¿Cuesta aceptar que tus niños pequeños se hacen mayores?

R: No, porque cada momento tiene su satisfacción. He pasado de ser mamá gallina, de tenerlos muy sobreprotegidos a intentar que vivan lo máximo posible. Yo les insisto mucho en que deben tener amistades de diferentes ámbitos, no solo del colegio, sino también de las actividades extraescolares, de fuera, para que se relacionen y se abran al mundo.

P: Háblanos de tus proyectos, ¿cómo se plantea este nuevo curso? ¿Qué cosas tienes?

R: Honestamente, me lo estoy tomando todo con mucha calma. Estoy muy centrada en mi trabajo, en la empresa, en la comunicación y marketing. Estoy aprendiendo mucho del sector, con lo cual me estoy planteando incluso pasarme de detrás hacia adelante, de intentar invertir en algo y tener un poco más de estabilidad y tranquilidad económica. Y voy haciendo algunas cosas de televisión, según surgen, pero con mucha calma. Creo que ahora es cuando no solo necesito dedicarles más tiempo a los niños, sino también a mí y hay veces que cuesta llevar todo para delante, que no te da el tiempo, que estás agobiada con la cabeza en mil cosas.

P: ¿Y en ese tiempo cabe la posibilidad de enamorarte?

R: Bueno, yo no sé si enamorarme, pero tampoco estoy cerrada. Creo que todo tiene su momento y todavía no nos ha llegado. Pero yo estoy bien, a gusto, me dejo querer.

P: Con tu ritmo de vida y todo lo que nos estás contando, ¿es difícil encontrar más tiempo para ti?

R: Precisamente lo que estoy haciendo es no llenarme de tantas cosas de trabajo y sacar tiempo para mí. Disfrutar, salir con amigas y hacer planes.

P: Con Bertín parece que todo sigue igual de bien. ¿Posibilidad de volver algún día o eso ya descartado?

R: Nos llevamos fenomenal. Él está súper bien. Yo lo veo bien. Creo que ahora estamos mejor que antes. No hay fricción, no hay conflicto. Estamos bien.



P: ¿Qué debe tener ahora mismo un nombre para conquistarte?

R: Que sea divertido. Que me haga pasar ratos agradables y que me dé muchos momentos de mucha risa.



P: ¿En qué momento de tu vida te encuentras ahora mismo?

R: En un momento estupendo, de verdad, emocionalmente muy estable, muy a gusto. Estoy tranquila.

P: ¿Y si pudieras pedir un deseo cuál sería?

R: Mucha salud para mi hijo, que es lo único que me importa de verdad. Es lo único que me puede quitar el sueño.