Joana Sanz está haciendo frente a su peor momento vital. Mientras su marido, Dani Alves, se encuentra en prisión acusado de una presunta agresión sexual, ella está intentando digerir lo sucedido. Tenía una confianza ciega en él, pero todo se ha derrumbado como un castillo de naipes. Una complicadísima situación a la que se suma la reciente muerte de su madre, de hecho, esta semana comenzaba a embalar todos los enseres que tenía su madre en casa. Apoyada en sus grandes amigos, son pocos los que le han soltado de la mano, pero ¿cómo se encuentra la modelo?, ¿cuál es su situación en la actualidad? Fabiola Martínez, quien también ha trabajado en la industria de la moda durante años, tiene amigas en común con la maniquí, quienes le han confesado que «está muy mal».

Vídeo: Europa Press

Jamás imaginó que en cuestión de días se derrumbaría todo en lo que ella creía. Desde el día 20 de enero, fecha en la que Dani Alves fue detenido, se repite a sí misma: «corazón, aguanta tanto dolor». Y es que son demasiados varapalos los que ha recibido este 2023. Si bien quiso mostrarle su apoyo públicamente a su marido justo antes de que fuera detenido y entrara en prisión, tras ello ha preferido mantenerse al margen. Son varias las pruebas que se han puesto sobre la mesa y muchos los datos que contradicen su versión, por lo que Joana Sanz quiere ser cauta.

Ambos se casaron en el año 2017 en Formentera y, aunque parecían la pareja perfecta, el caso de Alves ha sacudido fuerte su relación. El jugador de fútbol ha sido despedido de manera fulminante de su equipo de fútbol y ahora se encuentra en una prisión de Barcelona, a la cual fue trasladada hace tan solo unos días. Allí no se separa de un recluso brasileño, quien está condenado al mismo delito por el que se le acusa a Alves y quien le está ayudando en su periodo de adaptación.

La modelo canaria salió en su defensa cuando en el mes de enero se publicó que estaban investigando al brasileño por un asunto tan delicado como una violación. Joana Sanz creyó todo lo que le dijo su marido, quien se lo negó tajantemente, y rompió su silencio en televisión. «Sé quién es mi marido, sé cómo lo conocí. Sé lo respetuoso que es (…) He visto cómo mujeres se acercan a intentar algo con mi marido en mi cara», espetó la modelo. Entonces, no se conocían tantos detalles sobre lo supuestamente sucedido el pasado 30 de diciembre, noche de los hechos. Tampoco la declaración de la joven que le denunció.

En el vídeo que te ofrecemos en este artículo se puede escuchar el relato de Fabiola, quien comparte círculo con Joana Sanz. » Tenemos amigas en común, y es cierto que cuando te llega algo así, ella encima es una chica bastante joven, tengo entendido que no tiene hermanos, que su madre acaba de fallecer, pues tiene que ser bastante duro. A través de amigas en común sí que me he informado y me he querido interesar por su situación y lo está pasando muy mal como es lógico«, ha dicho la exmujer de Bertín Osborne.